Avance del capítulo de 'La Promesa' de hoy, jueves 21 de agosto

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 18:20 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy, veremos que Manuel discute con Alonso más fuerte que nunca por el control de su empresa. Desconfía de Leocadia e insiste en querer tener el control. La tensión con su padre le duele más que el conflicto empresarial, por lo que Enora lo anima a que se reconcilie con él. Alonso, abatido, se siente fracasado.

Martina, rota por todo el sufrimiento que está creando su cisma con Catalina, mantiene su pretensión de marcharse con Jacobo. Ángela y Curro celebran la calma tras la marcha de Lorenzo y vuelven a soñar con un futuro juntos. Leocadia evita confesarle a Ángela que Lorenzo la pidió en matrimonio.

La duquesa de Carril visita a Vera y le revela que su hermano Federico no quiere verla… Aunque Lope sospecha que le ha mentido. Toño reprende a Simona y Candela por entrometerse en su vida privada.

En paralelo, María, Teresa y Vera hablan de los secretos que todos ocultan. Pía es sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo. Inesperadamente, Petra la protege, pero exige saber toda la verdad.