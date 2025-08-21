Suscripción

sport

Directos

TELEVISIÓN

Avance del capítulo de 'La Promesa' de hoy, jueves 21 de agosto

La serie se emite de lunes a viernes a las 18:20 horas

'La Promesa' duplica sus emisiones en La 1 para hacer frente a 'TardeAR'

'La Promesa' duplica sus emisiones en La 1 para hacer frente a 'TardeAR' / RTVE

Emma Ferrara

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 18:20 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy, veremos que Manuel discute con Alonso más fuerte que nunca por el control de su empresa. Desconfía de Leocadia e insiste en querer tener el control. La tensión con su padre le duele más que el conflicto empresarial, por lo que Enora lo anima a que se reconcilie con él. Alonso, abatido, se siente fracasado. 

Martina, rota por todo el sufrimiento que está creando su cisma con Catalina, mantiene su pretensión de marcharse con Jacobo. Ángela y Curro celebran la calma tras la marcha de Lorenzo y vuelven a soñar con un futuro juntos. Leocadia evita confesarle a Ángela que Lorenzo la pidió en matrimonio.

La duquesa de Carril visita a Vera y le revela que su hermano Federico no quiere verla… Aunque Lope sospecha que le ha mentido. Toño reprende a Simona y Candela por entrometerse en su vida privada.

En paralelo, María, Teresa y Vera hablan de los secretos que todos ocultan. Pía es sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo. Inesperadamente, Petra la protege, pero exige saber toda la verdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón K-Chopo: 'Mi restaurante no es para que Fermín o Lamine Yamal vengan porque no les van a dejar comer
  2. La exmujer de Vitor Roque lo demanda de nuevo: infidelidades, insultos y un matrimonio de conveniencia
  3. Sale a la luz el acuerdo millonario de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en caso de divorcio
  4. Alfredo Duro estalla contra 'El Chiringuito' por la ovación a Mastantuono: 'Es un gravísimo insulto
  5. Jordi Wild niega las acusaciones sobre el catalán en Cataluña: '¡Eso es mentira!
  6. Pinto hace realidad el reencuentro soñado del Barça en Miami
  7. Hacienda ya vigila el dinero que se entrega de padres a hijos: este es el límite para no ser investigado
  8. Iker Casillas explota en redes y señala a los medios: 'Me quedo loco... para vender esta mierda

El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y se pronuncia sobre los rumores de su hijo con Nicki Nicole

El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y se pronuncia sobre los rumores de su hijo con Nicki Nicole

Gonzalo Miró responde sin tapujos sobre sus polémicas imágenes con Andrea Levy

Gonzalo Miró responde sin tapujos sobre sus polémicas imágenes con Andrea Levy

El PP ve a la directora de Protección Civil como una “pirómana más”: Se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos”

El PP ve a la directora de Protección Civil como una “pirómana más”: Se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos”

El Gobierno del Reino Unido se enfrenta a una rebelión de los ayuntamientos para cerrar los hoteles para solicitantes de asilo

El Gobierno del Reino Unido se enfrenta a una rebelión de los ayuntamientos para cerrar los hoteles para solicitantes de asilo

El costoso (o no) retorno al cole

El costoso (o no) retorno al cole

El Gobierno acusa al PP y Vox de situarse fuera de la Constitución con el nuevo veto a un acto islámico en Murcia

El Gobierno acusa al PP y Vox de situarse fuera de la Constitución con el nuevo veto a un acto islámico en Murcia

El PP desmiente a Vox y niega que se haya cancelado un rezo islámico en la Región de Murcia

El PP desmiente a Vox y niega que se haya cancelado un rezo islámico en la Región de Murcia

Rescatan a una joven entre los escombros tras un bombardeo en Gaza

Rescatan a una joven entre los escombros tras un bombardeo en Gaza