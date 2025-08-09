Una auxiliar de vuelo comenta que error comenten "casi todos los pasajeros" al embarcar

En verano, muchas personas escogen el avión para volar hasta sus vacaciones. Este medio de transporte es el más popular para viajes internacionales y de larga distancia, y está considerado como el más seguro.

Aunque se trata de una opción habitual en estos días, muchos pasajeros cometen fallos que entorpecen el trabajo de la tripulación. En este contexto, una auxiliar de vuelo en Lufthansa ha desvelado cuál es el error que comenten "casi todos los pasajeros" después de embarcar.

Según la azafata, muchos pasajeros colocan sus mochilas o bolsos pequeños en los compartimentos superiores nada más entrar al avión. Durante una entrevista con el medio especializado 'Travel + Leisure', las auxiliares explican que lo correcto sería "guardar esos bultos menores bajo el asiento delantero".

Un avión de Lufthansa, en una imagen de archivo. / EP

El equipaje de mano supone un quebradero de cabeza para muchos viajeros. Es importante escoger bien las maletas o las mochilas que llevamos de viaje, ya que las aerolíneas pueden cobrar un extra por determinadas medidas.

De cualquier manera, si optamos por llevar un pequeño bolso con nosotros es mejor colocarlo debajo del asiento delantero. Con este cambio, la parte superior de la cabina quedará libre para las maletas de mayor tamaño, evitando que la tripulación tenga que recolocar el equipaje.

En la publicación, las auxiliares reivindican su trabajo en cabina, más allá de servir bebida o comida a los pasajeros: "Observar, prevenir y actuar ante potenciales incidencias forma parte de nuestro día a día", apunta la azafata.

Una azafata de vuelo. / ·

En los últimos días, la Unión de Consumidores ha animado a reclamar el cobro del equipaje de mano. Aunque la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha ratificado la ilegalidad de esta práctica, muchas aerolíneas siguen cobrando por las maletas de cabina.

Recientemente, la aerolínea irlandesa de bajo coste, Ryanair, ha anunciado que amplía en cinco centímetros el tamaño de la maleta permitida. La compañía permitía una bolsa personal de 40 x 25 x 20 y ahora pasará a ser de 40 x 30 x 20 centímetros.