Viral
Una auxiliar de vuelo comenta que error comenten "casi todos los pasajeros" al embarcar
Es importante escoger bien las maletas o las mochilas que llevamos de viaje por su tamaño
En verano, muchas personas escogen el avión para volar hasta sus vacaciones. Este medio de transporte es el más popular para viajes internacionales y de larga distancia, y está considerado como el más seguro.
Aunque se trata de una opción habitual en estos días, muchos pasajeros cometen fallos que entorpecen el trabajo de la tripulación. En este contexto, una auxiliar de vuelo en Lufthansa ha desvelado cuál es el error que comenten "casi todos los pasajeros" después de embarcar.
Según la azafata, muchos pasajeros colocan sus mochilas o bolsos pequeños en los compartimentos superiores nada más entrar al avión. Durante una entrevista con el medio especializado 'Travel + Leisure', las auxiliares explican que lo correcto sería "guardar esos bultos menores bajo el asiento delantero".
El equipaje de mano supone un quebradero de cabeza para muchos viajeros. Es importante escoger bien las maletas o las mochilas que llevamos de viaje, ya que las aerolíneas pueden cobrar un extra por determinadas medidas.
De cualquier manera, si optamos por llevar un pequeño bolso con nosotros es mejor colocarlo debajo del asiento delantero. Con este cambio, la parte superior de la cabina quedará libre para las maletas de mayor tamaño, evitando que la tripulación tenga que recolocar el equipaje.
En la publicación, las auxiliares reivindican su trabajo en cabina, más allá de servir bebida o comida a los pasajeros: "Observar, prevenir y actuar ante potenciales incidencias forma parte de nuestro día a día", apunta la azafata.
En los últimos días, la Unión de Consumidores ha animado a reclamar el cobro del equipaje de mano. Aunque la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha ratificado la ilegalidad de esta práctica, muchas aerolíneas siguen cobrando por las maletas de cabina.
Recientemente, la aerolínea irlandesa de bajo coste, Ryanair, ha anunciado que amplía en cinco centímetros el tamaño de la maleta permitida. La compañía permitía una bolsa personal de 40 x 25 x 20 y ahora pasará a ser de 40 x 30 x 20 centímetros.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad
- Cora Schumacher, sobre su apellido: 'Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Sergio Ramos revela el 'condimento fetiche' que añade a todas sus comidas: 'Soy un obseso
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en la matrícula delantera: una sanción dura y 6 puntos de carnet
- El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: 'Adiós mi capitán
- Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: 'La gente salió despavorida