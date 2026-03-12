Por qué el autoservicio domina cada vez más los supermercados: 5 claves para entender el cambio

Hasta hace bien poco, lo más habitual al ir al supermercado es que contaras con dependientes para atenderte en todas sus secciones. Sin embargo, esto ha ido quedando de lado por una tendencia al alza: favorecer el autoservicio para los clientes.

Hoy en día es mucho más común que los centros de compra cuenten con máquinas mediante las que los clientes pueden completar el proceso de compra por sí mismos, siempre bajo la supervisión de trabajadores que comprueban que todo se hace debidamente. Pero, ¿por qué ha ganado tantos enteros este modelo?

Las claves que explican el auge del autoservicio en los supermercados

En primer lugar, está el hecho de que los supermercados necesitan cada vez menos trabajadores especializados. El autoservicio es algo que se ha ampliado a zonas incluso de charcutería y pescadería y consecuentemente genera una redundancia de posiciones.

Por otro lado, ese cambio de empleados deriva en que el supermercado se centre en trabajadores con otras especialidades y/u ocupaciones; ahora hay más reponedores y se hace más trabajo de logística así como también relativo al e-commerce.

BARCELONA 07/01/2025 Sociedad. Roger, cliente devuelve a María envases de vidrio de Yogur, agua, leche y huevos. El supermercado cooperativa Foodcoop BCN ya tiene implementado el sistema de retorno de envases, en agua, yogur y leche. España avanza con los supermercados la implementación del sistema de devolución de envases (dos años) FOTO de ZOWY VOETEN / Sport

Esto lleva a un tercer punto importante: los supermercados se centran ahora en trabajadores polivalentes. No quieren a alguien que sea un experto en una tarea sino que sepa desenvolverse en los distintos marcos que requiere un supermercado, lo que acaba suponiendo una reducción de costes operativos.

Para el cliente, esto supone que por lo general la experiencia de compra es más rápida. Al no tener que esperar su turno en ningún apartado del supermercado, puede simplemente coger lo que necesita en cualquier momento y encontrar una caja libre por su cuenta.

De la misma forma, esto supone un cambio importante en la presentación de los productos de supermercado. Cada vez es más común encontrar productos que llegan ya cortados, pesados o directamente empaquetados desde centros logísticos para la directa compra del cliente.

En conclusión, el modelo de autoservicio se centra en darle al cliente la comodidad de una compra sin depender de terceros, y en encontrar trabajadores con un set de habilidades más amplio. Eso sí: queda por ver cómo afecta al empleo a largo plazo.