La autora del ataque al coche de Nacho Abad es policía municipal: el caso irá a juicio

Imagina salir un día del gimnasio solo para encontrarte una serie de rayones en tu coche que antes no estaban ahí. Eso es lo que le pasó a Nacho Abad hace unas semanas, en un caso que ha acabado dando mucho más de sí de lo que se podía esperar.

Una policía vandalizó el coche de Nacho Abad

Hace unas horas se ha confirmado que la autora del ataque al coche de Nacho Abad ha sido identificada, y resulta que se trata ni más ni menos que de una agente de la Policía Municipal de Madrid, específicamente del escuadrón de caballería.

Según se explican los hechos, la mujer reconoció el coche de Nacho Abad cuando este se encontraba en el gimnasio. Acto seguido, la mujer cogió unas llaves y empezó a rayar el coche por ambos lados del mismo, y no solo eso, sino que incluso grabó y tomó fotos de sus acciones. Una 'jugarreta' que la acabará llevando a juicio.

Resulta que los daños en el coche acabaron siendo tan graves que estos superaron los 400 euros en reparación, lo que implica que la mujer puede ser potencialmente culpable de un delito de daños.

Aunque no se ha destapado un motivo concreto que explique el porqué de que la policía decidiera vandalizar el coche de Nacho Abad, el propio periodista cree que estamos ante un claro caso de crispación social.

Nacho Abad expone que el asalto al coche no es algo que ha de entenderse como una ofensa directa a su persona, sino a lo que representa; se trata de un rostro público con unas ideas que seguramente la agente no comparte.

Por el momento no hay información concreta que se haya corroborado en cuanto a la identidad de la mujer o la fecha del juicio. Estos próximos meses serán clave de cara a que acaben de tomar forma todos los hechos.

¿Qué te parece este caso? ¿Crees que la Policía Municipal de Madrid debería tomar cartas en el asunto considerando que la culpable es una de sus agentes? Que alguien que se supone debe proteger la ley sea pillada 'in fraganti' cometiendo un delito desde luego que no deja la mejor imagen para el cuerpo policial.