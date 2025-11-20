Saltar al contenido principalSaltar al pie de página


autónomos, sociedad

Autónomos en riesgo: José Elías alerta sobre la realidad de los negocios locales

Este empresario multimillonario catalán pone el foco en la vulnerabilidad de los autónomos

José Elías, experto en economía

José Elías, experto en economía / Sport

David Cruz

David Cruz

Una vez más, el empresario multimillonario José Elías, vuelve a ser noticia por sus declaraciones. En esta ocasión, ha puesto el foco en la vulnerabilidad de los autónomos y microempresarios españoles, destacando la realidad a la que se enfrentan los negocios locales frente a la percepción del emprendimiento más idealizada.

Elías sostiene que profesionales como panaderos, fontaneros, peluqueros o ferreteros son los principales pilares de la economía española diaria, arriesgando su patrimonio y su tranquilidad, mientras muchos emprendedores de redes sociales tienen un éxito más visible, pero menos comprometido con la base productiva del país.

La nueva opinión de José Elías

La nueva opinión de José Elías / Sport

La diferencia entre los microempresarios y empresarios de redes sociales, según José Elías

"Los empresarios de verdad no salen en Forbes. Son los que hipotecan su vida en un negocio, los que pagan nóminas y proveedores mes a mes para mantener las persianas arriba", afirmó Elías en una publicación reciente en LinkedIn.

Los datos le dan la razón: según el último Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 73% de los autónomos tiene una visión negativa sobre la situación económica y al menos un tercio ha visto caer su facturación respecto a 2024.

José Elías, dueño de La Sirena

José Elías, dueño de La Sirena. / ·

El multimillonario catalán apunta que la fiscalidad y la burocracia que hay en estos momentos no se adaptan al tamaño de estos negocios.

Y para ello pone de ejemplo países como Alemania o Francia, con políticas diferenciadas que apoyan a los pequeños empresarios, en comparación con lo que sucede en España, donde autónomos y PYMES se enfrentan a cargas administrativas y fiscales que ponen en riesgo la continuidad de sus actividades.

"Un autónomo no puede permitirse pedir la baja o cogerse meses de paternidad sin poner en riesgo su negocio", explica Elías, reconociendo el valor de los profesionales de proximidad y el problema al que se enfrenta nuestro marco laboral.

