Autónomos en riesgo: José Elías alerta sobre la realidad de los negocios locales

Una vez más, el empresario multimillonario José Elías, vuelve a ser noticia por sus declaraciones. En esta ocasión, ha puesto el foco en la vulnerabilidad de los autónomos y microempresarios españoles, destacando la realidad a la que se enfrentan los negocios locales frente a la percepción del emprendimiento más idealizada.

Elías sostiene que profesionales como panaderos, fontaneros, peluqueros o ferreteros son los principales pilares de la economía española diaria, arriesgando su patrimonio y su tranquilidad, mientras muchos emprendedores de redes sociales tienen un éxito más visible, pero menos comprometido con la base productiva del país.

La nueva opinión de José Elías / Sport

La diferencia entre los microempresarios y empresarios de redes sociales, según José Elías

"Los empresarios de verdad no salen en Forbes. Son los que hipotecan su vida en un negocio, los que pagan nóminas y proveedores mes a mes para mantener las persianas arriba", afirmó Elías en una publicación reciente en LinkedIn.

Los datos le dan la razón: según el último Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 73% de los autónomos tiene una visión negativa sobre la situación económica y al menos un tercio ha visto caer su facturación respecto a 2024.

José Elías, dueño de La Sirena. / ·

El multimillonario catalán apunta que la fiscalidad y la burocracia que hay en estos momentos no se adaptan al tamaño de estos negocios.

Y para ello pone de ejemplo países como Alemania o Francia, con políticas diferenciadas que apoyan a los pequeños empresarios, en comparación con lo que sucede en España, donde autónomos y PYMES se enfrentan a cargas administrativas y fiscales que ponen en riesgo la continuidad de sus actividades.

"Un autónomo no puede permitirse pedir la baja o cogerse meses de paternidad sin poner en riesgo su negocio", explica Elías, reconociendo el valor de los profesionales de proximidad y el problema al que se enfrenta nuestro marco laboral.