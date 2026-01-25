Autónomos primerizos comparten sus historias: "¿Podré pagar todo lo que tengo que pagar?"

Dar el salto del trabajo de empleado al autónomo es una experiencia tan común en España como atemorizante, pues se entiende coloquialmente como un salto al vacío que puede resultar gratificante y hostil a partes iguales.

Entre tales, Joaquín Palomares narra su propia anécdota personal, asegurando que no le tomó desprevenido el cambio porque, desde las experiencias de otras personas hasta por lo que escuchaba en la radio, ya sabía a qué se enfrentaba cuando empezó LAóFI, una agencia digital de consultoría, diseño y desarrollo de productos, después de 25 años trabajando para otras personas.

“Fue la sensación de dar un paso más en mi carrera profesional. Al mismo tiempo aparece la incertidumbre", comenta Palomares, quien también señala que "ya no hay una nómina fija a final de mes, reportas directamente a la administración pública y la burocracia no siempre acompaña”.

“Han ocurrido muchas cosas positivas en muy poco tiempo”, contrapone, destacando la flexibilidad de los horarios, poder organizar su propia agenda y tener pleno control sobre el proyecto, sin jerarquías ni roces entre personal que impidan que las labores tengan un curso fluido y disfrutable, aunque con una multitarea perenne.

Por otra parte, Ana Fernández Vázquez también tiene su propio anecdotario, siendo autónoma por casi dos años en el campo de la comunicación. Después de más de una década en la que no se sentía valorada, un hastío total y convertirse en madre, los puntos estaban alineados para tomar la decisión.

“Sé que es común a muchas mujeres, la maternidad nos revuelve las tripas y el corazón y a veces nos atrevemos a lanzarnos”, cuenta Fernández, quien se topó con el trabajo autónomo sin buscarlo.

“Sentí que era una ignorante”, admite, aunque no en relación a su rubro sino al segundo componente de la autonomía del que no mucho se habla: la responsabilidad fiscal y administrativa. “Esto no nos lo enseñan”, aclara, haciendo alusión a actividades como elaborar una factura o declarar impuestos.

Elena Salvador, tercera autónoma, es una artesana de Almería, una profesión que decidió formalizar hace dos años con mucha ilusión. Una que, sin embargo, tendría poca duración debido a la aparición de la pregunta más preocupante de todas: "¿podré pagar todo lo que tengo que pagar?”.

La repetitiva presencia de esta incertidumbre hizo mella en la salud mental y sueño de Salvador, ante la presión de sortear las dificultades anímicas a la par de las económicas sin garantías claras.

“Entender qué es el IVA, entender qué es el IRPF… todavía no lo he conseguido del todo”, suma a sus inconvenientes, asegurando que “nadie te viene y te enseña nada, tienes que ir descifrando según lo que te cuenta uno o lo que lees por ahí”.

“Siempre está el miedo a hacer algo mal y que un error acabe en multa”, retoma Palomares, quien apunta que la figura del gestor fue providencial para evitar incurrir en errores, aunque no fue la misma experiencia para todos.

En el caso de Salvador, la situación fue más bien frustrante cuando descubrió, al cambiar de gestor, que no se presentaron correctamente sus facturas, por lo que hoy se encarga ella misma de la labor junto a un allegado con experiencia bancaria.

Todas estas secuencias se suman y generan un desgaste en el que coinciden todas las historias, pero para Fernández no es suficiente para anteponerse al más grande beneficio: la libertad.

“Necesitaba ser dueña de mi tiempo, necesitaba poder elegir”, comparte, mientras Palomares, asimismo, asegura que hoy en día está “muy satisfecho con la decisión".

No obstante, un punto de conexión para los testimonios recae en la compensación económica, la cual parece ser regularmente insuficiente. “A nivel económico nunca te va a compensar del todo; a nivel personal, te lo compensa todo”, resume una de las frases, al igual que la tosudez de estos autónomos de mantenerse firmes y continuar luchando por su éxito.