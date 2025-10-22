Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los autónomos podrían deducir el IVA del internet y los suministros si trabajan desde casa

El Tribunal Supremo ha reconocido la posibilidad de deducir el IVA de estos gastos siempre y cuando pueda demostrar el espacio que está reservado para su actividad profesional

Archivo - Imagen de recurso de teletrabajo

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Los empresarios y profesionales autónomos que desarrollen su actividad desde su domicilio podrían deducir el IVA del internet y los suministros. De esta forma, los trabajadores por cuenta propia que consigan demostrar que trabajan desde casa podrían deducir sus facturas de luz, agua, gas y compañía telefónica.

Así lo explica el medio 'Expansión' en un reciente artículo, donde cuenta la resolución del Tribunal Supremo. El alto tribunal emitió una sentencia el pasado 15 de julio, reconociendo la posibilidad de deducir el IVA de estos gastos siempre y cuando pueda demostrar el espacio de casa que está reservado para su actividad profesional.

En este caso, podrían deducirse el IVA en proporción al espacio usado para el negocio. Este criterio afecta miles de profesionales, que compaginan su residencia con su lugar de trabajo.

La sentencia habla sobre un caso concreto, donde la planta baja de la vivienda se destinaba al despacho. La superficie dedicada al negocio equivalía aproximadamente a la mitad del inmueble.

Por este motivo, el Tribunal Supremo estableció un porcentaje del 50% para la deducción del IVA soportado en los suministros. No obstante, los profesionales autónomos deberán acreditar de manera fehaciente que esta parte de la vivienda se destina íntegramente a la actividad económica.

De la misma forma, la deducción no se podría aplicar sobre la totalidad de los suministros. Es decir, siempre se limitará al área proporcional que representa el despacho dentro del domicilio, separando vivienda y negocio.

En su sentencia, el alto tribunal dice que "es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen los más elementales principios de la lógica jurídica y extra jurídica. Esto vulneraría el principio de seguridad jurídica que se impone al funcionamiento de todos los órganos del Estado".

Además, la defensa del empresario explicó que "resulta abusivo, además de contrario al principio de neutralidad fiscal, que se admita íntegramente la facturación a efectos impositivos y no se permita deducir cantidad alguna por ningún gasto necesario para el ejercicio de la actividad".

