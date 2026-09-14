Los autónomos avisan: el 'doble alquiler' que amenaza a miles de pequeños negocios

Los trabajadores autónomos que necesitan un establecimiento físico para desarrollar su actividad se enfrentan a una dificultad añadida: el fuerte incremento de los costes relacionados con la vivienda y los locales comerciales. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha puesto el foco en esta situación, que describe como un “doble alquiler” que está poniendo contra las cuerdas a numerosos pequeños negocios.

El problema afecta especialmente a quienes, además de afrontar el alquiler o la hipoteca de su vivienda, tienen que asumir cada mes la renta correspondiente al espacio en el que trabajan. Por tanto, la subida de los precios inmobiliarios no repercute únicamente sobre la vida personal del autónomo, sino también sobre los gastos necesarios para mantener abierta su actividad profesional.

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Esta situación resulta especialmente complicada en las grandes ciudades y en aquellas zonas donde los alquileres se han incrementado con mayor intensidad. Para determinados negocios, prescindir del local no es una opción, ya que necesitan atender a sus clientes en un espacio físico. Una tienda, un bar, una peluquería o un taller no pueden trasladar fácilmente su actividad a Internet o a una vivienda particular.

Desde Uatae advierten de que estos costes fijos pueden terminar siendo imposibles de asumir para algunos pequeños empresarios. Aunque un autónomo intente aumentar sus ventas, ampliar su jornada o recortar otros gastos, existe un límite cuando el precio del alquiler del establecimiento representa una parte demasiado elevada de los ingresos que genera el negocio.

El encarecimiento de los locales también está modificando poco a poco el aspecto comercial de algunos barrios. Los establecimientos pequeños pueden verse obligados a abandonar sus ubicaciones cuando no son capaces de afrontar las nuevas rentas, mientras que las empresas con mayor capacidad económica tienen más posibilidades de ocupar esos espacios.

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El resultado puede ser la desaparición progresiva de comercios tradicionales que llevan años formando parte de la vida cotidiana de determinadas zonas. Librerías, tiendas de alimentación, ferreterías, bares y otros negocios de proximidad pueden terminar cerrando si sus propietarios no consiguen mantener la rentabilidad necesaria para hacer frente a todos los gastos.

Pero el problema no afecta únicamente a quienes ya tienen un negocio abierto. Los emprendedores que pretenden comenzar una actividad también encuentran una importante barrera de entrada. Antes de empezar a generar ingresos deben afrontar fianzas, garantías, reformas, equipamiento y las primeras mensualidades del establecimiento.

Por este motivo, Uatae considera necesario facilitar que los locales que permanecen vacíos puedan volver al mercado con precios más razonables. La organización también plantea aprovechar espacios de titularidad pública y establecer mecanismos que permitan ofrecerlos a pequeños negocios en unas condiciones económicas más asumibles.

Así es el espacio por dentro del restaurante / MSC

Además, reclama medidas de apoyo para los autónomos y ayudas destinadas a mantener determinadas actividades consideradas esenciales para los barrios. El objetivo sería evitar que la subida de los alquileres termine expulsando a los pequeños comerciantes de las zonas donde llevan años desarrollando su actividad.

La organización considera que el debate sobre el precio de la vivienda debe ir acompañado de otra cuestión: quién puede permitirse trabajar en las ciudades. Para muchos autónomos, pagar una vivienda cada vez más cara y, al mismo tiempo, mantener un local comercial puede convertirse en una carga difícil de soportar. El temor es que esta situación termine acelerando la desaparición del pequeño comercio y transformando el tejido de los barrios.