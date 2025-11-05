Un autónomo, preocupado por su pensión en el futuro: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes

Ser autónomo en España no es tarea fácil. Los trabajadores que tienen negocios por cuenta propia, están acostumbrados a pagar grandes cantidades de cuotas al estado, por lo que viven sin relativa tranquilidad. Además, en España existe una incertidumbre respecto a su futuro, especialmente cuando piensan en su jubilación.

A pesar de ser un pilar esencial de la economía nacional, más de 3,3 millones de personas trabajan por cuenta propia en el país, sus derechos y prestaciones siguen estando en ocasiones por debajo de los trabajadores por cuenta ajena. Muchos se sienten abandonados por la administración, pagando cuotas altas durante años, pero con la perspectiva de recibir pensiones bajas que no garantizan una vejez digna.

Un desajuste en la pensión

Uno de los principales temores de los trabajadores autónomos es la diferencia entre lo que aportan cada mes y lo que recibirán cuando se jubilen. A diferencia de los empleados por cuenta ajena, cuyas empresas asumen una parte importante de las cotizaciones, los autónomos deben cubrir por completo su contribución a la Seguridad Social.

La reciente implantación del sistema de cotización por tramos, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reavivado el debate sobre la justicia del modelo. Aunque su objetivo era hacerlo más equitativo, muchos profesionales consideran que no refleja con precisión sus ingresos reales ni la situación de sus negocios.

El caso de un autónomo: un negocio de suministros

En este contexto de incertidumbre, el testimonio de un fontanero entrevistado por los informativos de Telecinco resume la preocupación de miles de autónomos. Tras años trabajando en una empresa del sector, perdió su empleo con la crisis de 2008 y decidió montar su propio negocio de suministros. Sin embargo, el proyecto no ha tenido el éxito que esperaba.

Hoy, cerca de la jubilación, confiesa su inquietud: pese a abonar una cuota mensual de 400 euros, las estimaciones apuntan a que solo percibirá una pensión de unos 1.000 euros. “Esto va cada vez peor”, comenta con desánimo.

Ante este panorama, el trabajador se plantea cerrar su negocio y buscar un empleo por cuenta ajena, aunque sea de manera temporal, con la esperanza de mejorar su base de cotización antes de retirarse. “No tengo otra opción”, admite, resignado. Sabe que, aunque está a punto de alcanzar la edad mínima de jubilación, quizá su última oportunidad para garantizarse una vejez más tranquila sea volver, aunque sea por un tiempo, al mundo asalariado.