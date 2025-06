La autocrítica de Kiko Matamoros tras el 'fracaso' de 'La familia de la tele'

Televisión Española realizó una inversión muy importante para llevar a cabo 'La familia de la tele'. El objetivo estaba claro: competir directamente con Telecinco y Antena 3. Sin embargo, la apuesta no ha dado los resultados esperados, ya que la audiencia no ha respondido como se anticipaba.

Este programa está liderado por La Osa Producciones, la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, creadores de programa tan exitosos como 'Sálvame', el 'Deluxe' y Ni que fuéramos shh', entre otros. En esta ocasión, no han dado con la clave.

Después de dos meses del estreno de 'La familia de la tele', la cadena pública de España ha decidido cancelar definitivamente el programa, aunque todavía se desconoce el día de la última emisión. Ha sido el medio 'Informalia', quien ha anunciado el final del magacín de las tardes de La1.

No obstante, RTVE aún no ha comunicado nada sobre el futuro de 'La familia de la tele', pero parece que la decisión está más que tomada. Por ahora, desde la productora se mantienen al margen, pero Kiko Matamoros, colaborador del programa, compartió su punto de vista en la revista 'Semana'.

Sobre la decisión del ente público, Matamoros desveló que "sea verdad o mentira", él está muy tranquilo por todo el trabajo que ha realizado durante este tiempo. Además, aseguró que se siente "satisfecho y agradecido".

También, quiso tener palabras de agradecimiento para RTVE por la oportunidad que les han otorgado tras el éxito cosechado en 'Ni que fuéramos'. Además, señaló que se encuentra "estupendamente".

El colaborador hizo autocrítica sobre su participación en el programa hasta la fecha: "En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso".

A pesar de la cancelación, Matamoros quiere pensar en el día a día y no mirar al futuro, debido a que todavía seguirán emitiendo el programa hasta nuevo aviso de RTVE.