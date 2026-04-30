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Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si quieres perder peso debes alimentarte de estas frutas cada día"

El experto en la materia compartió un nuevo consejo a través de su cuenta personal de TikTok

Aurelio Rojas, cardiólogo

Aurelio Rojas, cardiólogo / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Hay pocos expertos como Aurelio Rojas, reconocido popularmente por ser un destacado cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga. El especialista es una de las figuras más mediáticas a nivel de divulgación médica en redes sociales, donde en TikTok cuenta con más de 200 mil seguidores.

Uno de los últimos consejos que compartió fue sobre cómo perder peso antes del verano, algo que no resulta nada sencillo, especialmente ahora que estamos a menos de tres meses del inicio de una de las mejores épocas del año.

En el vídeo publicado en TikTok, el especialista empezó alertando sobre un mito que recorre por redes sociales, donde muchos expertos aseguran que si quieres perder peso no debes comer nada de fruta, algo que no es correcto, según apuntó él.

El experto en cardiología aseguró que "los famosos medicamentos para perder peso, como Ozempic, Mounjaro y Wegovy, funcionan simulando una hormona llamada GLP-1", lo que regula el apetito, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la quema de grasa.

Rojas desveló que "hay frutas capaces de estimular de manera natural esta misma hormona en nuestro cuerpo", debido a que "no es solo eso, sino que, además, estas frutas tienen un bajo índice glucémico, por lo que no provocan picos bruscos de azúcar en sangre".

Por otro lado, son ricas en vitamina C, refuerzan el sistema inmunitario y pueden contribuir a reducir el cortisol, la hormona del estrés que, en niveles elevados, en ocasiones puede dificultar la pérdida de peso.

Quiso dejar claro que "no tienen efectos adversos y pueden tomarlas todas las personas".

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Por último, compartió el siguiente consejo: "Simplemente añade a tu día a día alguna de estas frutas, kiwi, fresas, granada y arándanos. Y así es como conviertes tu alimentación en la mejor medicina para tu corazón".

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