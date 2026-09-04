Aurelio Rojas, cardiólogo: "El problema no es comer chocolate, es qué chocolate estamos comiendo"

El chocolate vuelve a situarse en el centro del debate sobre alimentación y salud. Esta vez ha sido Aurelio Rojas, cardiólogo muy conocido en redes sociales, quien ha puesto el foco en uno de los alimentos que más dudas genera entre aquellos que intentamos cuidar nuestra dieta.

En una publicación compartida en su cuenta de Instagram, el especialista reconoce que los resultados que está encontrando al revisar estudios sobre el cacao le han sorprendido mucho.

"Os digo una cosa... no esperaba encontrarme esto revisando los estudios del cacao", comienza Rojas en un mensaje en el que destaca especialmente el papel de los flavanoles, unos compuestos presentes de forma natural en el cacao.

Según cuenta, la investigación está analizando la relación de estos compuestos con diferentes procesos del organismo. Entre ellos menciona la microbiota intestinal, la regulación de la glucosa y la inflamación, aunque también señales relacionadas con el funcionamiento del sistema inmunitario.

Aurelio Rojas destaca que no todo el chocolate es igual

Una de las principales ideas que transmite Rojas es que hablar de "chocolate" como si todos los productos fueran equivalentes lleva a confusión. La cuestión no está necesariamente en eliminar este alimento de la dieta, sino en prestar atención a su composición.

"El problema no es comer chocolate. Es qué chocolate estamos comiendo", señala en su publicación. La diferencia es muy relevante cuando comparamos un chocolate con un elevado porcentaje de cacao con productos sucedáneos en los que predominan el azúcar y otros ingredientes.

Por este motivo, Rojas comparte también cuál es su elección personal. El cardiólogo explica que consume entre 10 y 20 gramos diarios de chocolate con un mínimo de 85% de cacao, o como alternativa, una cucharada rasa de cacao puro sin azúcar.

Una combinación que también apuesta por otros alimentos

El cardiólogo propone además acompañar el cacao con otros alimentos: yogur, kéfir, frutos rojos y nueces, una combinación que reúne diferentes ingredientes en un mismo desayuno o tentempié.

Rojas termina reflexionando con un mensaje algo más desenfadado: "chocolateros, hoy hemos ganado". Porque el chocolate es uno de los alimentos que más pasiones despierta en todo el mundo y no tenemos por qué renunciar completamente a él.