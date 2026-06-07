CARDIÓLOGO
Aurelio Rojas, cardiólogo: "Cuando mis pacientes me cuentan que se fatigan les digo que eso es bueno"
"Se debe caminar a cierto ritmo y velocidad", aclara el experto, de cara a lograr que el corazón se acelere
El sedentarismo es uno de los máximos enemigos de la salud especialmente a medida que ganamos edad, pues la evidencia científica respalda que el ejercicio físico es el mejor mecanismo para disfrutar de un proceso de envejecimiento sano.
Sin embargo, a diferencia de lo que muchas personas que no hacen actividad física creen, no es necesario comenzar de manera grandilocuente y perfecta, sino que cualquier tipo de inicio que movilice el cuerpo y active las funciones corporales es muchísimo mejor que estar estático.
Así lo reconoce Aurelio Rojas, especialista en cardiología, pero con la relevante distinción que supone la intensidad de las caminatas, pues no importa caminar durante mucho tiempo si este proceso no resulta de exigencia para el cuerpo.
"Se debe caminar a cierto ritmo y velocidad. Caminar como deporte no es dar un paseo, es caminar a un ritmo rápido y que nuestro corazón se acelere y nos falte un poco la respiración. Cuando mis pacientes me dicen que se fatigan, les digo que eso es perfecto y que están andando muy bien", detalló ante el medio ZZEN Talks.
El objetivo destaca Rojas, es lograr que el corazón "bombee más rápido la sangre a los tejidos y que aumente esa captación de sangre y de oxígeno por los tejidos".
"Un mejor consumo de oxígeno (VO2 máx) es el principal parámetro que se ha relacionado con la longevidad. Cuanto mejor sea nuestro consumo de oxígeno, más años vamos a vivir con una mayor calidad de vida. Y ese consumo de oxígeno, que se mejora con el ejercicio cardiovascular, hay que hacerlo sí o sí", prosiguió.
"Tenemos que movernos y hacer que nuestro corazón lata más rápido. Solo con 1.000 pasos al día ya hay un 10% de reducción de sufrir un evento cardiovascular y es algo sumatorio", agregó.
Eso sí, el doctor aclara que no hay que obsesionarse con la cantidad de pasos, en parte porque no es realista para todos los casos, pero principalmente porque lograr una cifra entre 7.000 y 9.000 pasos diarios ya resulta sumamente saludable para la mayoría de las personas.
"Todos esos beneficios de reducción de mortalidad y de enfermar que ofrece caminar los vamos a potenciar si añadimos además el entrenamiento de fuerza, porque el músculo es el principal órgano metabólico de nuestro cuerpo. Hay estudios que indican que quienes hacen entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana reducen la mortalidad cardiovascular en un 30-40 por ciento. No hay ninguna pastilla que haga eso. Y, por supuesto, tiene otros muchos beneficios para la salud física y mental", sentenció.
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