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SALUD

Aurelio Rojas, cardiólogo: "¿Es malo el magnesio para las mujeres?"

El especialista desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre el magnesio y explica por qué puede ser especialmente útil durante la menopausia y la osteoporosis

El cardiólogo Aurelio Rojas

El cardiólogo Aurelio Rojas / 5

Claudio Torres

El magnesio se ha convertido en uno de los suplementos más populares de los últimos años, especialmente entre personas mayores de 50 años, mujeres en menopausia o quienes buscan mejorar el descanso y reducir el estrés. Sin embargo, alrededor de este mineral siguen existiendo muchas dudas y mitos. El cardiólogo Aurelio Rojas ha querido aclarar algunas de las preguntas más frecuentes sobre este suplemento y explicar qué beneficios sí cuentan con respaldo científico.

Según el especialista, el magnesio participa en numerosas funciones del organismo relacionadas con la salud muscular, el sistema nervioso y el metabolismo. Además, señala que puede ser especialmente útil durante la menopausia. “Ayuda muchísimo en la menopausia y la osteoporosis”, asegura Rojas, destacando su papel en el mantenimiento de la densidad ósea y la salud de los huesos.

El médico también relaciona este mineral con otros aspectos importantes de la salud. Entre ellos, la regulación de la glucosa y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Según explica, mantener unos niveles adecuados de magnesio puede favorecer el funcionamiento metabólico y contribuir al control de ciertos factores de riesgo cardiovascular.

Otro de los puntos que el cardiólogo quiso aclarar tiene que ver con algunos de los mitos más extendidos sobre este suplemento. Aurelio Rojas niega que el magnesio provoque retención de líquidos o que sea perjudicial para los riñones en personas sanas. Además, destaca que puede tener un efecto antiinflamatorio y ayudar a reducir algunos marcadores relacionados con la inflamación crónica.

No obstante, el especialista insiste en que no todos los suplementos de magnesio son iguales. Según explica, las formas con mejor absorción y mayor evidencia científica son el magnesio bisglicinato y el citrato. En cuanto a la cantidad recomendada, sitúa la ingesta habitual entre 200 y 400 miligramos diarios de magnesio elemental, preferiblemente repartidos en una o dos tomas junto a las comidas o antes de dormir.

Rojas también menciona algunos perfiles que podrían beneficiarse especialmente de la suplementación: personas mayores, mujeres con osteoporosis o menopausia, pacientes con estrés crónico, ansiedad o diabetes, además de quienes siguen dietas pobres en vegetales, frutos secos y cereales integrales.

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Más allá de su relación con el descanso, el magnesio sigue ganando protagonismo por su posible impacto en la salud muscular, el estado de ánimo y el bienestar general, convirtiéndose en uno de los suplementos más comentados en el ámbito de la salud y la nutrición.

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