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SALUD

Aurelio Rojas, cardiólogo: "El huevo ni es malo para el corazón, ni para el colesterol. La yema tampoco es mala"

"El problema no está en la yema del huevo", determina el experto

Diferentes tipos de huevos

Diferentes tipos de huevos / Archivo

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David Cruz

David Cruz

¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que el huevo era un alimento muy perjudicial para el colesterol y para la salud de tu corazón? Muchas personas crecieron creyendo que era mejor limitar su consumo y que la yema podría ser un enemigo a nivel cardiovascular.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la ciencia ha ido desmontando poco a poco esta idea demostrando que el huevo es mucho más saludable de lo que imaginas y no es ni mucho menos un enemigo siempre que se consuma con cabeza.

El último en hablar de ello ha sido el cardiólogo Aurelio Rojas, quien ha vuelto a abordar este tema en redes sociales para aclarar una duda que sigue generando polémica:

"El huevo ni es malo para el corazón ni para el colesterol. La yema tampoco es mala", así de contundente ha sido su último mensaje.

Según explica el experto, la evidencia científica actual demuestra que, en personas sanas, el consumo moderado de huevos no se asocia a un aumento significativo del riesgo cardiovascular. De hecho, insiste en que el error está en analizar un único alimento de forma aislada, sin tener en cuenta el resto de hábitos.

"No es lo mismo acompañar los huevos de verduras, aceite de oliva virgen extra y actividad física que hacerlo junto a ultraprocesados, fritos, exceso de azúcar y sedentarismo", señala.

Además, el huevo destaca por ser uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Contiene proteínas de alta calidad, vitaminas A, D, E y K, además de colina, un nutriente fundamental para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. También aporta luteína y zeaxantina, dos compuestos relacionados con la salud ocular.

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Entonces te estarás preguntando... ¿Cuántos huevos se pueden comer? La ciencia considera que es posible comer un huevo al día si eres una persona sana. Si tienes colesterol u otras dolencias, primero consulta a un médico.

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