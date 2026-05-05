Aurelio Rojas, cardiólogo: "La dieta mediterránea no es una dieta estricta, es un estilo de alimentación basado en alimentos reales"

La dieta mediterránea se ha consolidado como uno de los modelos de alimentación más saludables del mundo. Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas, quien destaca que no se trata de una dieta estricta, sino de un estilo de vida basado en alimentos reales y hábitos equilibrados. Este patrón es tradicional en países como España, Italia o Grecia.

Según el especialista, la base de este modelo alimentario se encuentra en el uso del aceite de oliva virgen extra como principal fuente de grasa, acompañado de un alto consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos. También incluye pescado de forma frecuente —especialmente azul—, proteínas de calidad como huevos y lácteos, y cereales integrales.

Por el contrario, recomienda reducir al máximo los ultraprocesados y los azúcares añadidos. Además, este enfoque no se limita a la alimentación, sino que incorpora la actividad física regular y una vida social activa como pilares fundamentales.

La evidencia científica respalda sus beneficios. Tal y como señala Aurelio Rojas, este estilo de vida puede reducir hasta en un 30% el riesgo de sufrir infartos, ictus o muerte cardiovascular. También contribuye a mejorar el perfil lipídico, disminuyendo el colesterol LDL y aumentando el HDL, y favorece una mejor sensibilidad a la insulina, lo que impacta directamente en la salud metabólica.

Los efectos positivos no se limitan al corazón. Diversos estudios relacionan la dieta mediterránea con una menor probabilidad de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Asimismo, ayuda a reducir la inflamación crónica, un factor clave en patologías como la obesidad, la diabetes o la aterosclerosis.

Otro de sus beneficios es su capacidad para ayudar a controlar el peso corporal. Al tratarse de una alimentación variada, saciante y sostenible, evita las restricciones extremas y facilita su mantenimiento a largo plazo.

En palabras del propio Aurelio Rojas, su eficacia radica en que actúa sobre los pilares esenciales de la salud: reduce la inflamación, disminuye el estrés oxidativo, mejora la función vascular y favorece una regulación hormonal más equilibrada.