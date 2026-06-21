SALUD
Aurelio Rojas, cardiólogo: "El cuerpo pasa de modo reparación a modo almacenamiento si comes demasiado pronto"
El experto explica cómo el momento de la comida tras el ejercicio puede influir en la quema de grasa, la insulina y la salud cardiovascular
El cardiólogo Aurelio Rojas ha lanzado un mensaje a través de un vídeo que está generando debate en redes: no solo importa hacer ejercicio, sino también cuándo se come después de entrenar. A través de un vídeo divulgativo, el especialista en salud cardiovascular explica cómo el cuerpo entra en un estado de reparación tras el deporte que puede verse alterado por una comida inmediata.
"Lo que voy a contar contradice todo lo que has escuchado", advierte Rojas al inicio de su explicación. Según detalla, durante el ejercicio físico el organismo libera una proteína llamada FGF21, relacionada con procesos clave para la salud: quema de grasa, mejora de la sensibilidad a la insulina y protección celular frente al estrés oxidativo.
"Es una señal de reparación con efectos increíbles", afirma el cardiólogo. Sin embargo, este proceso puede interrumpirse si se come justo al terminar el entrenamiento, especialmente alimentos ricos en carbohidratos de absorción rápida. "Si comes inmediatamente después, esa liberación de FGF21 se corta en seco", explica.
Según Rojas, el problema no está en comer en sí, sino en hacerlo demasiado pronto. "El cuerpo pasa de estar en modo reparar a modo almacenar", señala. Esto, según su visión, reduciría parte de los beneficios metabólicos y cardiovasculares que el ejercicio acaba de activar.
La duda habitual es inevitable: ¿hay que entrenar en ayunas? El especialista matiza que no. "Solo los deportistas de alta intensidad o larga duración necesitan comer antes de entrenar", aclara. Para el resto de la población, su recomendación es clara: "Lo ideal es esperar entre 45 y 60 minutos después de hacer ejercicio para comer".
Este margen de tiempo, según el cardiólogo, permite mantener activas las rutas de reparación celular y mejorar la eficiencia del metabolismo. "Son pequeños ajustes que cambian más tu salud de lo que te imaginas", insiste.
El mensaje de fondo de Rojas va más allá del rendimiento físico o la pérdida de grasa. El objetivo es la salud cardiovascular a largo plazo. "Tu corazón también lo nota", subraya el especialista, que insiste en que los hábitos diarios pueden tener un impacto acumulativo muy significativo.
En su explicación, el cardiólogo recalca que el ejercicio activa mecanismos internos de protección, pero que estos dependen también de decisiones cotidianas posteriores. "No es solo lo que comes, es cuándo lo haces", resume. Para facilitar la aplicación de estas pautas, Rojas recomienda priorizar alimentos nutritivos tras el entrenamiento y evitar los azúcares rápidos justo al terminar. Aunque no impone reglas estrictas, sí insiste en la importancia de la conciencia metabólica.
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