Aurelio Rojas, cardiólogo: "La creatina es uno de los mejores suplementos que puedes utilizar hoy en día especialmente para los mayores de 50 años o las mujeres en menopausia"

A medida que los avances tecnológicos en el área del entrenamiento físico han avanzado, se han ido descubriendo paulatinamente nuevas herramientas para habilitar y facilitar la introducción al mundo fitness, incluyendo prominentemente una: la creatina.

Este ácido orgánico, naturalmente producido por el cuerpo, se ha vuelto extremadamente popular en su formato de creatina monohidratada, convirtiéndose en el suplemento deportivo más seguro y estudiado del mundo de cara a aumentar la fuerza, mejorar el rendimiento físico y ganar masa muscular.

Sin embargo, las dudas que existen en torno a su uso siguen siendo numerosas, razón por la que el cardiólogo Aurelio Rojas ha decidido utilizar sus redes sociales para afirmar o desmentir los mitos que existen al respecto.

Así, pues, primeramente, aclaró que sí se trata de un complemento que reduce la pérdida muscular del envejecimiento, otorga más energía e, incluso, mejora la memoria, asegurando además que no es, como se cree coloquialmente, malo para las mujeres, sino "justamente lo contrario".

De acuerdo con el especialista, no produce retención de líquido al ser intracelular, se puede tomar a largo plazo de manera segura, fortalece los huesos y reduce el azúcar en la sangre, al mismo tiempo que, contrario a una de las creencias más arraigadas sobre la creatina, rechazó tajantemente que sea dañina para los riñones.

"¿Baja el colesterol? Sí. ¿Produce caída de cabello? Pues no, esto sí que es un mito total. ¿Sobrecarga el hígado? Pues no. ¿Ayuda con la depresión? Pues sí. ¿Antiinflamatoria? Sí. ¿Disminuye la grasa corporal? Sí. ¿Vas a perder peso? ¿Deshidrata el cuerpo? No. ¿Reduce el daño muscular por ejercicio? Sí. ¿Mejora la resistencia? Sí. ¿Reduce los síntomas como la lentitud mental o el insomnio? Pues sí", siguió enumerando.

La creatina es una aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado / El Independiente

A partir de todas estas aclaraciones, Rojas describe la creatina como "uno de los mejores suplementos que puedes utilizar hoy en día, sin lugar a dudas", recomendando consumir de 3 a 5 gramos al día en una sola toma y en el momento que la persona más prefiera para conseguir todos los beneficios citados.

Por otra parte, establece que se trata de un suplemento que pueden usar todas las personas, sin embargo, particularmente, "los mayores de 50 años, las mujeres en menopausia y las personas en programas de rehabilitación o recuperación con enfermedades crónicas son las que más se benefician de sus potentes resultados en salud".

Borja Quiroga, especialista en nefrología: "La creatina no destruye el riñón; eso es falso y muy falso" / Archivo

Para finalizar, el cardiólogo anexó una guía rápida sobre lo que debes saber, a priori, para la ingesta de creatina, la cual cita las siguientes instrucciones:

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