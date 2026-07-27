SALUD
Aurelio Rojas, cardiólogo: "La creatina es uno de los mejores suplementos que puedes utilizar hoy en día especialmente para los mayores de 50 años o las mujeres en menopausia"
El experto en salud aclara todos los mitos en torno a este compuesto que ha ganado popularidad entre los círculos fitness en los últimos años
A medida que los avances tecnológicos en el área del entrenamiento físico han avanzado, se han ido descubriendo paulatinamente nuevas herramientas para habilitar y facilitar la introducción al mundo fitness, incluyendo prominentemente una: la creatina.
Este ácido orgánico, naturalmente producido por el cuerpo, se ha vuelto extremadamente popular en su formato de creatina monohidratada, convirtiéndose en el suplemento deportivo más seguro y estudiado del mundo de cara a aumentar la fuerza, mejorar el rendimiento físico y ganar masa muscular.
Sin embargo, las dudas que existen en torno a su uso siguen siendo numerosas, razón por la que el cardiólogo Aurelio Rojas ha decidido utilizar sus redes sociales para afirmar o desmentir los mitos que existen al respecto.
Así, pues, primeramente, aclaró que sí se trata de un complemento que reduce la pérdida muscular del envejecimiento, otorga más energía e, incluso, mejora la memoria, asegurando además que no es, como se cree coloquialmente, malo para las mujeres, sino "justamente lo contrario".
De acuerdo con el especialista, no produce retención de líquido al ser intracelular, se puede tomar a largo plazo de manera segura, fortalece los huesos y reduce el azúcar en la sangre, al mismo tiempo que, contrario a una de las creencias más arraigadas sobre la creatina, rechazó tajantemente que sea dañina para los riñones.
"¿Baja el colesterol? Sí. ¿Produce caída de cabello? Pues no, esto sí que es un mito total. ¿Sobrecarga el hígado? Pues no. ¿Ayuda con la depresión? Pues sí. ¿Antiinflamatoria? Sí. ¿Disminuye la grasa corporal? Sí. ¿Vas a perder peso? ¿Deshidrata el cuerpo? No. ¿Reduce el daño muscular por ejercicio? Sí. ¿Mejora la resistencia? Sí. ¿Reduce los síntomas como la lentitud mental o el insomnio? Pues sí", siguió enumerando.
A partir de todas estas aclaraciones, Rojas describe la creatina como "uno de los mejores suplementos que puedes utilizar hoy en día, sin lugar a dudas", recomendando consumir de 3 a 5 gramos al día en una sola toma y en el momento que la persona más prefiera para conseguir todos los beneficios citados.
Por otra parte, establece que se trata de un suplemento que pueden usar todas las personas, sin embargo, particularmente, "los mayores de 50 años, las mujeres en menopausia y las personas en programas de rehabilitación o recuperación con enfermedades crónicas son las que más se benefician de sus potentes resultados en salud".
Para finalizar, el cardiólogo anexó una guía rápida sobre lo que debes saber, a priori, para la ingesta de creatina, la cual cita las siguientes instrucciones:
- Tipo: Creatina monohidrato micronizada.
- Pureza: Si puedes elegir, que tenga patente Creapure® o Creavitalis por su mayor pureza y control de calidad.
- Cantidad diaria:
- Menos de 70 kg: 3 g/día
- 70-90 kg: 4-5 g/día
- Más de 90 kg: 5 g/día
- ¿Hace falta fase de carga? No. Solo acelera la saturación muscular; el resultado final es el mismo.
- Mejor hora: La que te ayude a ser constante. Si entrenas, mejor después del entrenamiento; si no, con cualquier comida.
- ¿Hay que descansar?: No. Puede tomarse de forma continua en personas sanas.
- ¿Con qué no mezclarla?: No hay alimentos que la “anulen”. Puedes tomarla con agua, café, leche o proteína. Evita dejarla muchas horas disuelta, sobre todo en bebidas muy calientes o ácidas.
- Cómo potenciar su efecto:
- Entrenamiento de fuerza.
- Dormir 7-9 horas.
- Consumir suficiente proteína (1,2-1,6 g/kg/día, o más si buscas ganar masa muscular).
- Buena hidratación.
- Tomarla todos los días.
- ¿Cuándo empieza a hacer efecto?: Aproximadamente en 3-4 semanas (o en 5-7 días si haces fase de carga).
- Seguridad: Es uno de los suplementos con mayor evidencia científica y un excelente perfil de seguridad en personas sanas. Puede aumentar ligeramente la creatinina en la analítica sin que eso signifique daño renal.
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