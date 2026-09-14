Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre tomar creatina después de los 40 años: "La pongo en el número uno de los suplementos porque ayuda a conservar músculo, el órgano de la longevidad y la calidad de vida"

La creatina se ha convertido en un tema álgido de discusión e interés por la creciente demostración científica de sus efectos positivos, dando como resultado que no solo esté siendo recomendada para personas de la cultura fitness o fisicoculturistas sino, también, individuos regulares.

Incluso, el doctor Aurelio Rojas, cardiólogo, divulgó un reciente video en el que explica cómo se hace crecientemente interesante considerar la posibilidad de ingerir creatina suplementaria para personas entradas en la adultez, particularmente por una razón: la masa muscular.

"Si tienes más de 40 años, para mí, como médico, hay una razón por la que la creatina empieza a ser especialmente interesante y la pongo en el número 1 de los suplementos", anticipó en primer lugar.

Los múltiples beneficios de la creatina, en formato gominola / NDL

"Para empezar, tienes que entender que la creatina no es algo artificial. De hecho, nuestro propio cuerpo la fabrica, aunque también la podemos obtener de alimentos como la carne o el pescado", contextualizó, haciendo alusión al ácido orgánico nitrogenado que el cuerpo produce de forma natural,

"El problema es que conseguir con una alimentación normal la cantidad de creatina que ha demostrado mejorar nuestra salud, 5 gramos, no es nada fácil. Y para que te hagas una idea, tendríamos que comer más de un kilo de carne roja al día, lo cual no parece muy bueno", agregó.

Así, Rojas detalla que la creatina "ayuda a regenerar una molécula de nuestras mitocondrias llamada ATP", lo que permite a nuestras células obtener y recargar energía de manera más eficiente cuando lo necesitan.

"¿Y eso realmente qué significa para ti? Pues que tienes más energía, que con el ejercicio vas a ganar más fuerza y, por tanto, vas a favorecer un aumento de la masa muscular, y esto empieza a ser especialmente interesante a partir de los 40", continuó.

Particularmente, las razones que describe el cardiólogo para justificar el interés se remiten a cómo la creatina ayuda a conservar músculo, lo cual es más importante de manera paulatina a medida que avanzan los años, en lugar de la equivocada impresión de que solo influye sobre la fuerza y sobre verse mejor.

La creatina también tiene grandes beneficios para potenciar la mente, no solo el gimnasio / ConSalud

"El músculo es el órgano de la longevidad y la calidad de vida. Es un tejido metabólicamente activo que participa en cómo manejamos el azúcar, en nuestro metabolismo y en cómo de bien envejece nuestro cuerpo. Por eso, la creatina como médico me interesa especialmente", señaló.

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Y, finalmente, concluyó afirmando que "es uno de los suplementos más estudiados científicamente que existen por su eficacia y por su seguridad", por lo que es valioso considerar su ingesta de manera controlada y asistida por un especialista, pues cada cuerpo es diferente y resulta imprescindible ajustar el consumo de acuerdo con cada necesidad.