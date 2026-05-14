SALUD
Aurelio Rojas, cardiólogo: "El consumo moderado de chocolate se asocia con menor riesgo de enfermedad del corazón"
Una reciente investigación resalta los beneficios de este alimento
Existen muchos estudios cuyos resultados han apoyado la idea de que el consumo de chocolate ofrece ciertos beneficios para la salud. Eso sí, siempre y cuando se haga con moderación y el alimento sea de calidad.
En relación a esto último, el doctor Aurelio Rojas se ha hecho eco de una reciente investigación que trató de confirmar una hipótesis clave: consumir chocolate puede redicir el riesgo de enfermedades del corazón.
El estudio se ha publicado a través del 'European Journal of Preventive Cardiology' y está generando un gran impacto en la comunidad científica, zanjando muchos debates existentes hasta el momento.
Yendo al grano, ¿qué hace que el chocolate sea beneficioso para nuestra salud cardiovascular? Según Aurelio Rojas, todo tiene que ver con dos componentes: los flavonoides y los polifenoles, los cuales pueden encontrarse en abundancia en el chocolate.
La clave de estos últimos reside en que son compuestos que poseen una gran capacidad antioxidante y antiinflamatoria; dos cualidades que constan como factores de protección frente a futuribles enfermedades cardiovasculares.
Ahora bien; ¿sirve cualquier tipo de chocolate? Esta es la pregunta en la que el estudio ha querido incidir para aconsejarnos que elijamos con cautela y nos alejemos de los chocolates ultraprocesados y ricos en azúcar y aditivos.
En su lugar, lo ideal es consumir chocolate negro que cuente con un alto porcentaje de cacao (70% o superior y cuánto más, mejor) e integrarlo en nuestra rutina alimenticia de manera sensata, ajustándolo de tal forma que podamos crear un hábito saludable con él.
De esta manera, la conclusión de Aurelio Rojas era clara y directa con respecto a esta nueva investigación: "Cuidar el corazón no siempre significa prohibir. A veces también significa aprender a elegir mejor".
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