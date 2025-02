Aurah Ruiz habla sobre la enfermedad de su hijo y su lucha diaria

La maternidad puede ser un camino complicado, y Aurah Ruiz lo sabe mejor que nadie. La influencer ha abierto su corazón en una entrevista exclusiva en Madres: desde el corazón, el nuevo formato de Mitele PLUS donde famosas comparten sus experiencias más personales. En su caso, la empresaria canaria ha hablado sin filtros sobre la enfermedad de su hijo y lo difícil que ha sido enfrentarla sin la presencia constante de su marido, Jesé Rodríguez, quien actualmente juega en Malasia.

Ha sido maravilloso. Me he sentido supercómoda y con muchas ganas de ver el programa, comentaba Aurah en la presentación del espacio en Madrid. Durante la entrevista, revivió momentos muy duros de la enfermedad de su pequeño, quien ya tiene siete años. Seguimos en la lucha, no se ha ido ni se va a ir. Está estable, pero es una batalla de cada día, confesó con sinceridad.

Estos últimos meses no han sido precisamente un paseo. Mientras Jesé Rodríguez juega en Malasia, Aurah ha tenido que hacer auténticos malabares para compaginar su trabajo en Telecinco, el cuidado de su hijo y los viajes para ver a su pareja. Ha sido una locura, pero ya queda poco. En abril termina la temporada y podrá estar de vuelta, explicó.

Entre vuelos, horarios imposibles y la responsabilidad de criar a su hijo prácticamente sola, la influencer ha demostrado que cuando se trata de la familia, no hay obstáculos que valgan. A pesar de todo, su optimismo sigue intacto: al final, el amor todo lo puede.

Ser madre ha sido una de las experiencias más significativas para Aurah, pero repetirla no es una opción en este momento. Aunque su hijo le pide constantemente un hermanito, ella ha tomado una decisión firme. Me encantaría, pero ahora mismo no estoy en ese punto, confesó.

Detrás de su elección hay un motivo de peso: la enfermedad de su hijo podría repetirse en un futuro embarazo. Tengo muchas papeletas de que pueda volver a pasar, así que no, explicó con honestidad. Aunque le da pena no vivir ciertos momentos de la maternidad nuevamente, prioriza la salud y el bienestar de su familia antes que cualquier deseo personal.

Aurah Ruiz sigue demostrando que, a pesar de los desafíos, es una mujer fuerte y decidida. Su historia es un recordatorio de que la maternidad no es siempre fácil, pero con amor y determinación, se puede con todo.