Aurah Ruiz desata la polémica al pedir que Trump venga a España

Todas las miradas están puestas en dos países, Estados Unidos y Venezuela, luego de que las tropas estadounidenses atacara al país venezolano durante la madrugada del viernes. A esto se suma el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York.

Ahí, Maduro compartió sus primeras palabras tras ser detenido por Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Buenas noches, feliz año nuevo", siendo un vacile que realizó a varios agentes estadounidenses que se encontró por el pasillo.

La detención del presidente de Venezuela está en boca de todos y una de las personas que ha querido pronunciarse públicamente ha sido la influencer Aurah Ruiz, pareja del futbolista Jesé Rodríguez, en su cuenta personal de Instagram.

La exconcursante de realities de televisión como 'Mujeres y hombres y viceversa', 'Gran Hermano VIP', 'La casa fuerte' o 'Supervivientes', entre otros programas de televisión, se ha posicionado a favor de Trump.

La pareja del atacante de Las Palmas, que anunció hace unos días que espera su segundo hijo, ha respaldado la actuación de las tropas estadounidenses tras capturar al mandatario venezolano. No solo está contenta con la operación de Estados Unidos sobre Venezuela, sino que también le ha pedido un favor a Trump: "A ver si te das una vueltita por Spain".

El mensaje que compartió Aurah Ruiz en Instagram / Sport

Las redes no se cortan con Aurah Ruiz

La opinión de la canaria no está pasando desapercibida en redes sociales, ya que ha generado una oleada de críticas. Una usuaria de X, antes conocido como Twitter, ha estallado contra ella: "A ver si le invaden a ella el cerebro". Una lo tiene claro: "Esta señora no sabe para que existe la OTAN y la UE".

"Lo malo es que esta gente vota y después pasa lo que pasa", ha comentado una usuaria de X. Otra ha bromeado diciendo que "tanta silicona no es buena para las neuronas". Y así cantidad de mensajes.