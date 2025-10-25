Así aumentará en 2026 el pago del Seguro Social en Estados Unidos, con crisis a la vista

A partir del 1 de enero de 2026, los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán un aumento aproximado del 2,7% en sus pagos mensuales, según las proyecciones del Cost of Living Adjustment (COLA) para compensar la inflación.

Este incremento beneficiará a más de 70 millones de personas en el país, entre los que se encuentran jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios de la Seguridad Social del país.

El aumento del pago medio mensual

Si las previsiones se confirman, el pago medio mensual pasará de los 2.008 dólares actuales a los 2.062 dólares mensuales. Sin embargo, algunas organizaciones advierten de que este incremento podría no ser suficiente para compensar la subida real del coste de vida, especialmente en lo relativo a salud, vivienda y medicamentos.

También se señala que los trabajadores con mayores ingresos pagarán más impuestos al Seguro Social, ya que el límite de ingresos subirá de 176.000 dólares anuales a 181.000 dólares anuales. Además, la prima de Medicare aumentará de 185 a 206 dólares mensuales.

Es decir, que a pesar del aumento del pago medio mensual, puede reducirse parcialmente el beneficio neto. Además, aunque la Administración del Seguro Social (SSA) garantiza que los pagos no se retrasarán, su fondo fiduciario podría no cubrir completamente los pagos después de 2034 si no se reforman sus fuentes de financiación.

Algunos legisladores ya han propuesto cambiar la fórmula de COLA para que refleje mejor los gastos de las personas mayores, usando el índice CPI-E, más representativo para los jubilados. Esta propuesta, eso sí, continúa sin aprobarse por el momento.

Por tanto, los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos percibirán esta subida en su pago mensual, pero Medicare aumentará su prima y queda en el aire la posibilidad de que los pagos puedan seguir realizándose a partir de 2034.