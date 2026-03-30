La audiencia de 'Supervivientes' coincide: "Se deben pensar que somos tontos"

La nueva edición de 'Supervivientes' no está acabando de cuajar entre la audiencia de Telecinco. Una de las principales quejas es que muchos de los concursantes vienen de 'La isla de las tentaciones', dado que, durante este año, se encuentran participando en Honduras: Almudena Porras, Borja Silva, Claudia Chacón, Darío Linero y Gerard Arias.

Hay pocos concursantes de renombre, y después de más de un mes en la isla, Mediaset ha decidido mover ficha y ha incorporado una nueva concursante, quien pondrá Cayos Cochinos patas arriba.

Se trata de Nagore Robles, una de las caras más reconocidas de la cadena, especialmente por su paso en 'Mujeres y hombres y viceversa' y por ser la expareja de Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones' y de 'Supervivientes'.

Nagore Robles, en el plató de 'Supervivientes'. / MEDIASET

En sus primeras declaraciones como concursante oficial de 'Supervivientes', Nagore expresó a Barneda: "Qué nerviosa estoy, no me lo puedo creer". Aparte, quiso dejar claro en el plató de televisión que irá a Honduras con la intención de ganar el 'reality'.

En Honduras se reencontrará con una amiga suya: Alba, pareja de Dulceida, quien está siendo de las concursantes más polémicas por sus enganchones con Claudia. También, Nagore lanzó una promesa a la audiencia: "Lleváis años pidiéndome que vaya, esto principalmente lo hago por vosotros, solo espero que cuando me nominen me salvéis porque pienso dároslo todo".

La nueva incorporación a 'Supervivientes' está dando mucho de qué hablar, especialmente en X, antes conocido como Twitter, donde han recordado que Nagore se negó a ir como sustituta en 2024, argumentando que quería vivir la experiencia desde el inicio para no perder mérito.

Hasta la fecha, se desconoce el motivo real por el que la excolaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha cambiado de opinión después de dos años, aunque en la red social de Elon Musk lo tienen claro: "Me imagino el dineral que le habrán pagado".

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Por otro lado, un seguidor de 'Supervivientes' apunta que "el programa debe pensar que la audiencia somos tontos". Otro advierte: "Mira si va mal el concurso que tienen que llevar Nagore para subir audiencias". Una parte de la audiencia del programa le encanta el nuevo fichaje: "Estoy en shock, vaya fichaje".