Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bayern - PSGMourinhoBOEBayern - PSG horarioBarça - Levante femeninoDónde ver Barcelona - Levante femeninoSimeoneAnsu FatiDónde ver Barcelona NantesPiquéFinal 8 Hockey PatinesFinal ChampionsFinal Four EuroligaQuinta plaza ChampionsXavi PascualClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 5Rafa Jódar RomaHorarios MotoGPDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaUFCGiro ItaliaMikel ArtetaLuis EnriqueRefugio ArtetaRüdigerPS Store
instagramlinkedin

JUSTICIA

La Audiencia Provincial se pone seria con los alquileres: el casero no tendrá que justificar por qué recupera su vivienda a partir de 2026

La sentencia que cambia los alquileres tras cumplir 5 años

Esta ayuda busca compensar los gastos de vivienda ante la fuerte inflación y subida de alquileres

Esta ayuda busca compensar los gastos de vivienda ante la fuerte inflación y subida de alquileres / The Objective

David Cruz

David Cruz

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado el desahucio de una familia con hijos menores en situación de vulnerabilidad al considerar que la propietaria tenía derecho a recuperar su vivienda una vez finalizado el plazo máximo legal del contrato de alquiler.

Dicha sentencia, dictada el pasado 11 de marzo de 2026, aclara que el propietario no necesita justificar causa específica alguna para poner fin al arrendamiento cuando se han agotado las prórrogas obligatorias previstas en la Ley de Arrentamientos Urbanos (LAU).

Índice nacional de alquileres de habitaciones

Índice nacional de alquileres de habitaciones / Agencias

El contrato había sido firmado en 2020 y alcanzó en 2025 el límite de cinco años establecido para los alquileres cuando el arrendador es una persona física.

Según recoge el fallo judicial, la propietaria comunicó dentro del plazo legal su intención de no renovar el contrato, pero la familia decidió permanecer en la vivienda.

Los inquilinos recurrieron alegando defectos en la notificación y su situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales. Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona como después la Audiencia Provincial rechazaron sus argumentos.

Candado puesto por los okupas

Candado puesto por los okupas / Francisco Calabuig

El tribunal recordó que los artículos 9 y 10 de la LAU permiten al casero recuperar el inmueble tras cumplir el periodo obligatorio de cinco años siempre que exista un preaviso mínimo de cuatro meses. Una resolución que también subraya que no hay que alegar necesidad de vivienda, reformas ni subida del alquiler para finalizar el contrato.

Además, la Audiencia consideró válida la comunicación formal realizada por la propietaria y descartó que los mensajes de WhatsApp pudieran sustituir el procedimiento legal establecido.

Noticias relacionadas y más

Aunque la sentencia sí está reconociendo la vulnerabilidad de la familia, aclara que esta circunstancia no suspende automáticamente el derecho del propietario a recuperar su vivienda una vez haya terminado legalmente el contrato.

TEMAS

  1. Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
  2. Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
  3. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  4. Encuentran sin vida en un coche a la cantante gallega Seila Esencia, tras 15 días desaparecida
  5. Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: 'Los riesgos del Hantavirus...
  6. Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
  7. Sebastián Ramírez, abogado laboralista: 'No entregues la baja voluntaria, presenta el autodespido
  8. Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años

La Audiencia Provincial se pone seria con los alquileres: el casero no tendrá que justificar por qué recupera su vivienda a partir de 2026

La Audiencia Provincial se pone seria con los alquileres: el casero no tendrá que justificar por qué recupera su vivienda a partir de 2026

"Los españoles del crucero con hantavirus llegarán a España en tres días"

"Los españoles del crucero con hantavirus llegarán a España en tres días"

Confirmado por el INSS: millones de trabajadores podrían quedarse sin incapacidad permanente por este fallo común

Confirmado por el INSS: millones de trabajadores podrían quedarse sin incapacidad permanente por este fallo común

Dan Buettner, experto en longevidad: "Una simple porción diaria, alrededor de 60 frijoles negros se han vinculado a añadir años a tu vida"

Dan Buettner, experto en longevidad: "Una simple porción diaria, alrededor de 60 frijoles negros se han vinculado a añadir años a tu vida"

Buenas noticias para pensionistas que viven en Madrid: esta nueva ayuda es imprescindible para afrontar el precio de los alquileres

Buenas noticias para pensionistas que viven en Madrid: esta nueva ayuda es imprescindible para afrontar el precio de los alquileres

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Ya es oficial: este es el nuevo gasto medio por la pensión de jubilación que otorga la Seguridad Social en 2026

Ya es oficial: este es el nuevo gasto medio por la pensión de jubilación que otorga la Seguridad Social en 2026

El consejo de Diego González Rivas que puede ayudarte a dejar de fumar: "No ves el problema hasta que lo tienes"

El consejo de Diego González Rivas que puede ayudarte a dejar de fumar: "No ves el problema hasta que lo tienes"