TELEVISIÓN
La audiencia de 'Pasapalabra' dicta sentencia antes de conocer al ganador
El concurso ha alterado su horario habitual, generando malestar entre los seguidores del formato de Antena 3
No se puede comprender el panorama televisivo sin 'Pasapalabra', conducido por Roberto Leal. El espacio de Antena 3 cumple puntualmente con su emisión diaria de lunes a viernes, en la que los participantes se miden en distintas pruebas hasta alcanzar el conocido 'Rosco Final'. La meta es evidente: hacerse con el bote.
El enfrentamiento entre Rosa Rodríguez y Manu Pascal se está alargando más de lo previsto, ya que Antena 3 optó por entregar el bote en horario de prime time, justo después de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos.
Esta decisión no fue bien recibida por los seguidores del concurso, que siguen mostrando su enfado porque comienza demasiado tarde. Además, después de 'El Hormiguero', Atresmedia ha puesto anuncios, algo que no ha gustado para nada. Son las 23:15 horas y aún no ha empezado 'Pasapalabra'.
Las redes no dan crédito:
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Oleada de críticas a 'Pasapalabra' por dar el mayor bote de la historia: 'No tiene gracia
- Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
- El encontronazo de Pablo Iglesias con Vito Quiles: "Eres un matón"
- Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas
- Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
- Lamine Yamal desata la locura: los 'pasos prohibidos' de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas