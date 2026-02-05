La audiencia de 'Pasapalabra' dicta sentencia antes de conocer al ganador

No se puede comprender el panorama televisivo sin 'Pasapalabra', conducido por Roberto Leal. El espacio de Antena 3 cumple puntualmente con su emisión diaria de lunes a viernes, en la que los participantes se miden en distintas pruebas hasta alcanzar el conocido 'Rosco Final'. La meta es evidente: hacerse con el bote.

El enfrentamiento entre Rosa Rodríguez y Manu Pascal se está alargando más de lo previsto, ya que Antena 3 optó por entregar el bote en horario de prime time, justo después de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos.

Esta decisión no fue bien recibida por los seguidores del concurso, que siguen mostrando su enfado porque comienza demasiado tarde. Además, después de 'El Hormiguero', Atresmedia ha puesto anuncios, algo que no ha gustado para nada. Son las 23:15 horas y aún no ha empezado 'Pasapalabra'.

Las redes no dan crédito: