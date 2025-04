La audiencia de 'MasterChef 13' dice basta a RTVE por este motivo: "¡Nos tomáis el pelo!"

El primer programa de la 13ª edición de MasterChef no fue como la audiencia esperaba, aunque fue un éxito igualmente. Según se podía saber a partir de los anuncios promocionales del programa, este primer capítulo estaba pensado para empezar a partir de las 22:50 h, un horario que se puede considerar algo tarde, pero que convence a los búhos nocturnos que no le temen a dormir algo menos en pos de gozar de unos minutos más de tiempo libre.

Sin embargo, es habitual que las cadenas apuesten por estirar sus programas estrella cuando el final de mes se va acercando para poder conseguir esas milésimas de audiencia que mejoren los números globales de todo el mes.

Esto es precisamente lo que pasó con 'La Revuelta', que terminó alargándose 20 minutos por encima de la hora que debería haber terminado, cosa que provocó que el inicio del 'talent show' de cocina comenzara pasadas las 23:10 h. Por culpa del retraso, el primer programa de MasterChef 13 terminaría pasadas las 2 h de la madrugada, una franja demasiado tardía para todos aquellos que se despiertan pronto para ir a trabajar la mañana siguiente.

Si bien es cierto que en la actualidad la mayoría, si no todos los programas se pueden ver repetidos en la aplicación, es cierto que muchos espectadores que esperaban el arranque de la nueva edición se sintieron engañados por parte de la cadena pública.

"Una basura de programa como 'La Revuelta' puede empezar a 21:30 h o 21:45 h y no pasa nada, y, sin embargo, 'Master Chef' tiene que empezar a las 23:00 h por las narices (por no decir otra cosa) de no sé quién…", se quejaba un usuario en X al respecto. Otro preguntaba a "RTVE, ¿a qué hora os parece que nos levantemos mañana a trabajar? ¡Nos tomáis el pelo!", y así otros tantos comentarios más sobre el tema: "Acortáis la segunda (prueba) por las quejas de los espectadores de la duración del programa, pero lo que no tiene nombre es que el programa empiece a las 23:15 horas un lunes, siendo mañana día laborable", comenta otro.

Lo cierto es que el programa se acortó por decisión tanto de la cadena, como de la productora, aunque con el alargue del formato previo presentado por David Broncano, no se consiguió más que finalizar a altas horas de la noche igualmente.

Quejas también por el casting

Otro de los aspectos que tampoco gustó a la audiencia fueron los concursantes escogidos para participar en la nueva edición. Aunque no se trata de la versión 'celebrity', lo cierto es que algunos son auténticos personajes que poco tienen que ver con el perfil medio de la sociedad española: "¿No se ha presentado gente normal este año?", se preguntaba una de las espectadoras al ver el reparto.

Elenco de concursantes de la 13ª edición de 'MasterChef'. / RTVE

En esta 13ª edición participan una sacerdotisa, un tarotista, un exmiembro de los GEOS o una abuela 'tiktoker'. Estos son algunos de los nuevos aspirantes a cocineros, profesiones algo distintas a las que solían verse durante las primeras temporadas, algo más comunes.

"Juntas el casting al completo y te sale un capítulo de 'La que se avecina'", reflexionaba otra usuaria en X. Otro, se quejaba de "meter a mierders tik tokers para crear visibilidad… Ya lo de cocinar, para otro día. Lo que más me jode es que seguro que gente más preparada y con ganas de ganarse la vida cocinando, se queda fuera. Ya he visto suficiente de esta edición". En este mismo sentido se quejaba uno más: "Una sacerdotisa, un facilitador de tantra, dos tarotistas, una que depila a sus hijos, un detective, un cantante de reguetón... Por favor pero esto que narices es".