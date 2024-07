El atrevimiento de este soltero con su cita en 'First Dates': "Qué coma"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Rafaela una mujer muy líder, se considera la voz de las personas con más problemas. Durante mucho tiempo ha vivido en Bilbao durante su adolescencia y su forma de ser se parece a la de las personas del norte.

Busca un hombre divertido, que sea inteligente y guapo "mejor que mejor". Felipe, su cita juega a la conquista y la seducción. El sexo es importante: "la atracción física es fundamental para que el deseo dure el máximo tiempo posible”, ha dicho.

Cuando ha visto a su cita se ha sorprendido para bien y la conexión ha estado presente desde el primer momento. Su exnovia también era brasileña y eso ya ha sido una buena señal.

Han conectado en el tema musical porque el joven tenía un canal de música en Youtube y ella se ha criado escuchando jazz y bossa nova. Eso sí, le ha dicho que eso del funk brasileño no le gustaba nada “me parece un poco vulgar”.

A ella no le gusta demasiado salir de fiesta, pero sí le gusta el tardeo, un tema que al soltero le ha parecido interesante “sales por la mañana, comes y al terminas con un papa de cuidado”.

Durante la cena ha sonado una bachata y Filipe le ha confesado a Rafaela que no sabía bailar. Ella le ha dicho que ella sí sabía, pero que no le gustaba demasiado. Sin embargo, han terminado agarraditos y bailando una bachata con mucha conexión.

En el reservado, Filipe ha cerrado los ojos convencido de que su cita le iba a besar, pero Rafaela ha preferido dejarle con las ganas y le ha metido un gajo de naranja en la boca “qué coma”. Respecto a cómo se imaginaban una segunda cita, él ha sentido que sería una cita muy divertida e igual haciendo una ruta de bares por Madrid. A Rafaela le ha parecido fantástico y ambos se han dado un sí.