El atrevido y controversial 'look' de Inés Hernand en la presentación del Benidorm Fest 2025: "España por bandera"

La primera semifinal del Benidorm Fest 2025 se celebra en tan solo unas horas y será el momento de empezar a desvelar que artistas y canciones se postulan como los candidatos definitivos para representar a España en el festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Suiza en marzo.

Más allá de los candidatos, la mañana de hoy ha sido la presentadora de la gala, Inés Hernand, quien se ha llevado todas las miradas gracias a un atrevido 'look' que no ha dejado a nadie indiferente y a una atípica entrada a caballito, cortesía de 'Esteban', y en zapatillas de estar por casa.

"España por bandera"

La influenciadora madrileña ha aparecido con un chaquetón con los colores y simbología de la selección española de fútbol, creada a partir de la imagen de las bufandas que llevan los aficionados al estadio para animar: "Me he inspirado en la icónica e inigualable María Eizaguirre, y aparte en el país tan maravilloso que tenemos, y es que si algo tiene que tener el Benidorm Fest, es la marca España. Esta bandera es de todos, todas y todes, por supuesto. Hay que resignificar nuestra patria. España por bandera", ha comentado durante la presentación del evento.

Preguntada acerca del sentido de esta elección, Hernand ha querido reivindicar la iconografía de España para todos sus habitantes: "Me gustaría resignificar nuestros símbolos, que no sean solamente de los perros del barrio de Salamanca, que los llevan como muy armados con esos chalecos de España, que sepan que yo también la uso de forma no irónica, y que de aquí va a salir el representante de España en Eurovisión, y que esta, para mí, también es la España que interesa", decía la comunicadora.

Una pulsera carcelaria

Además, también ha lucido una cinta para recogerse el peinado con la 'rojigualda' y unas gafas de Sol negras. Sin embargo, lo más destacable aparte del abrigo ha sido la pulsera telemática que ha lucido en su tobillo izquierdo: "Estoy de permiso del arresto domiciliario. Estoy de permiso de la cárcel de la corrección", ha empezado explicando.

"Ahora me han liberado para el Benidorm Fest. Me he dado cuenta de que, da igual lo que digas, le vas a molestar a alguien, entonces es mejor preservar con lo que estás cómodo", ha mencionado. Con ello, Hernand ha querido resaltar su regreso a la presentación de la gala, tras haber sido apartada después de las dos primeras ediciones.