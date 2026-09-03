TELEVISIÓN
Atresmedia confirma la fecha del regreso de 'El Hormiguero y los primeros invitados: Luis de la Fuente, Ester Expósito...
Luis de la Fuente, Carlos Alsina y Rafa Latorre, Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría estarán entre los primeros invitados que pasarán por la mesa de Pablo Motos
Con el verano ya terminando es hora de que vuelvan los programas. El próximo lunes se estrena la 21ª temporada de 'El Hormiguero' de Pablo Motos, con invitados estrellas y una gran apuesta por la tecnología, que tendrá una presencia destacada con 15 robots. Luis de la Fuente, Carlos Alsina, Rafa Latorre, Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría, són algunos de los invitados confirmados.
Uno de los principales atractivos de esta nueva etapa será también el regreso de Carlos Latre a Antena 3. El humorista recuperará sus conocidas imitaciones para aportar una dosis extra de humor y analizar, desde la sátira, algunos de los personajes y acontecimientos que están marcando la actualidad.
'Misión imposible, no… lo siguiente'
Como viene siendo habitual, el programa también prepara una producción especial para inaugurar la temporada. Se trata de una película en la que participan varias de las personalidades que han pasado por el plató durante los últimos meses, convirtiendo al proyecto en una de las propuestas más esperadas del comienzo del curso.
Entre los rostros que aparecen en esta producción figuran Zendaya, Tom Holland, Isabel Preysler, Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Pedri, Marcos Llorente, Ferran Torres, Simone Biles, Dan Brown, Ilia Topuria, Marc Márquez, Antonio Banderas, Chris Pratt y Can Yaman.
La nueva película se presenta bajo el título ‘Misión imposible, no… lo siguiente’ y plantea una historia cargada de aventura y humor. En esta ocasión, una amenaza desconocida pone en peligro a toda la humanidad después de que un misterioso virus consiga propagarse por todo el planeta.
Ante esta situación, el equipo de El Hormiguero deberá embarcarse en una misión contrarreloj para localizar un laboratorio secreto. Allí podría encontrarse la solución al problema: un antídoto capaz de detener la expansión del virus y devolver la normalidad al mundo.
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