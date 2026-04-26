Atlanta, la primera parada de España en el Mundial 2026: todo lo que necesitas saber de la ciudad

Cuando la selección española pise suelo americano por primera vez en este Mundial 2026, lo hará en Atlanta. La ciudad de Georgia será la primera sede que reciba a La Roja en la competición, y eso, para el aficionado español que esté pensando en cruzar el Atlántico, ya lo dice todo. Pero Atlanta no es simplemente una parada en el calendario. Es, con diferencia, uno de los destinos más completos y mejor preparados de todo el torneo.

La ciudad albergará ocho partidos de la FIFA World Cup 2026, incluida una semifinal, y espera la llegada de más de 300.000 visitantes durante las semanas del torneo. Para poner en contexto lo que eso significa: Atlanta ya tiene una de las aficiones al fútbol más grandes de Estados Unidos, con estadios que a menudo superan los 70.000 espectadores. No es una ciudad que descubra el fútbol con este Mundial. Es una ciudad que lleva años viviéndolo.

Esta semana, el Atlanta Convention & Visitors Bureau (ACVB) eligió Madrid para presentar su propuesta como destino mundialista. Lo hizo en LEGENDS, The Home of Football presented by LALIGA, en un encuentro con medios y aficionados que incluyó hasta la camiseta de Brad Guzan, excapitán del Atlanta United, como símbolo del vínculo real entre la ciudad y el deporte. También recorrió las calles de la capital un autobús tematizado como guiño al público local antes del gran verano.

Andrew Wilson, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing del ACVB, fue claro durante el acto: "El Mundial es una oportunidad para mostrar al mundo la transformación que está viviendo Atlanta. Queremos que los aficionados españoles sientan que Atlanta no es una ciudad anfitriona más, sino un destino de primer nivel que vive y respira el fútbol".

Andrew Wilson, durante el evento / ACVB

Esa transformación se nota en los detalles. El Atlanta Stadium está integrado en pleno centro urbano, a pocos minutos a pie de hoteles, restaurantes y bares. Nada de largas esperas en autobús ni traslados interminables.

A su alrededor, el acuario, el museo World of Coca-Cola y el National Center for Civil and Human Rights conviven con el Centennial Olympic Park, donde estará ubicado el fan fest oficial del torneo, literalmente a metros del estadio. La experiencia mundialista empieza horas antes del partido y termina mucho después del pitido final.

Emotivo momento de la presentación / ACVB

El aeropuerto más transitado del mundo

Para quienes quieran seguir la competición en varias ciudades, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el más transitado del mundo, ofrece vuelos directos a más de 90 destinos internacionales y conexiones con todas las demás sedes del Mundial. Atlanta como base de operaciones tiene un sentido logístico difícil de superar.

Más allá del fútbol, la ciudad recibió 52 millones de visitantes en 2025 y cuenta con más de 60 restaurantes reconocidos por la Guía MICHELIN. Su escena cultural incluye ópera, ballet y música sinfónica.

El Atlanta Beltline, un corredor urbano de 35 kilómetros en pleno corazón de la ciudad, concentra ocio, gastronomía y vida de barrio en un solo recorrido. Y para rematar, la ciudad presume de una cobertura arbórea del 50%, lo que convierte sus calles en algo bastante más agradable de lo que uno podría esperar en pleno julio americano.

España comienza aquí su camino hacia el título. Atlanta, la ciudad que espera a La Roja, tiene todo para convertirse también en el destino favorito de los aficionados españoles este verano.