Atento a la oferta laboral que le hicieron a Candela Peña: "Sigo perpleja"

Candela Peña siempre ha sido una actriz a la que se le ha conocido por denunciar públicamente situaciones que ha considerado injustas. Y utiliza para ello todos los altavoces que tiene a su alcance, incluyendo sus redes sociales. Ha sido en Instagram donde ha publicado un mensaje de lo más llamativo para sus seguidores.

"Los 30 más poderosos del cine y la televisión en España" fue una lista publicada que recopilaba los logros más importantes del año anterior. Ya en ese momento se vino arriba y dijo: "primera noticia, pero debo hacer una reflexión. En 5 años no he rodado una película y en 2 años, después de 'El caso Asunta', solo un capítulo en otra serie".

Sorpresa mayúscula al venir de una de las intérpretes españolas más importantes de su generación. Candela Peña se quejaba de la falta de trabajo: "si yo fuese influyente, mi situación sería otra".

Incluso señaló que ingresa dinero gracias a su colaboración habitual en un conocido programa de televisión: "En casa se come gracias a 8 minutos en el Late Xou de Marc Giró cada 2 o 3 semanas".

Ahora, días más tarde, ha explicado cómo se ha sentido después de recibir una nueva oferta de trabajo: "Esta semana asistí a una reunión importante para mí en la que me hicieron sentir que yo era una marca de lujo y que no merecía estar en algunas tiendas donde no se me valoraba, así que esperé la oferta con la ilusión del interés demostrado en 2 horas y media".

El problema llegó cuando ambas partes hablaron de salario: "Querían contratar lujo a precio de bolsa de tela y mandar con rapidez un contrato como si no hubiera opción a réplica ni poder explicar qué vale el cuero de alta gama y cosido a mano".

Es por ello que culmina la publicación con una reflexión, señalando que no es cuestión de egocentrismo o vanidad: "Es respeto". Candela Peña sigue perpleja ante una oferta laboral que le ha dolido mucho por su trayectoria cinematográfica y televisiva.