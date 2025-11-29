Atento a esta nueva moneda de 2 euros que podría valer una fortuna: los coleccionistas están expectantes

El interés por la próxima moneda de 2 euros emitida por España ha despertado gran expectación entre numismáticos y aficionados al patrimonio de todo el país, al rendir homenaje a un emblemático monasterio catalán declarado joya mundial.

El monasterio que inspirará la nueva moneda de 2 euros

Se trata de la moneda conmemorativa de 2 euros dedicada al Monasterio de Poblet, en Tarragona, que lucirá en su anverso una imagen del impresionante conjunto monumental, con las leyendas "España 2026" en la parte superior y "Monasterio de Poblet" en la inferior; el reverso será el estándar de las monedas de 2 euros de la eurozona.

Esta pieza forma parte de la serie que España lanza desde 2010 para celebrar bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, y el Monasterio de Poblet, fundado en el siglo XII por la orden cisterciense, destaca por su arquitectura que fusiona románico, gótico y barroco, además de albergar el panteón real de la Corona de Aragón con sepulcros de alabastro de reyes como Jaume I.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará hasta un millón y medio de unidades, que se pondrán en circulación en el primer trimestre de 2026 a través del Banco de España, adaptándose a la demanda del mercado, y tendrá curso legal en toda la zona euro.

Su valor en el futuro

El coleccionismo de estas monedas conmemorativas sigue en alza, ya que no solo representan valor facial, sino también un pedazo de historia viva, como este monasterio que en 1991 recibió el galardón de la Unesco por su majestuosidad y armonía con el entorno de las montañas de Prades.

Para los entusiastas, la emisión de esta moneda de 2 euros es una oportunidad única para sumar a sus colecciones una pieza ligada a uno de los mayores monasterios cistercienses de Europa, recomendándose seguir las actualizaciones oficiales del BOE y el Banco de España para tratar de adquirirla rápidamente.

En el futuro, esta moneda de 2 euros del Monasterio de Poblet podría tener un valor mucho más alto, como hemos visto en otras ocasiones, al reunir en una sola pieza la historia, arte y patrimonio de esta parte del país.