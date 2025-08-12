Sociedad
Atento a Hacienda: te pueden multar con hasta 150.000 euros por hacer estos pagos
Todos los ingresos y pagos a partir de cierta cantidad pueden ser investigados sin justificación
Hacienda tiene acceso a todas las cuentas de los españoles con el objetivo de minimizar los fraudes y las estafas fiscales. Pero para poder hacerlo, debe seguir ciertas normas para investigarlas, ya que no pueden hacerlo a discreción.
Los procedimientos legales establecidos van desde protección de datos (por lo que no pueden solicitar de forma indiscreta los datos bancarios) hasta pedir información a terceros (de darse el caso, pueden preguntar a terceras personas o empresas), pasando por las inspecciones tributarias (que se puede realizar cuando exista alguna sospecha o haya una denuncia) y la posibilidad de solicitar la información al contribuyente directamente mediante cartas u otro tipo de notificaciones.
Pero cuando Hacienda detecta ingresos y pagos que superen cierto límite sí pueden investigarlo con el objetivo de evitar posibles fraudes. De hecho, los propios bancos están obligados a notificar a Hacienda con esos movimientos bancarios.
No existe un límite máximo de movimiento de dinero como tal, pero sí que a partir de 3.000 euros, toda transacción es investigada por Hacienda y pueden solicitar la justificación de dicha transferencia sin ningún otro requisito previo. Obviamente, si el contribuyente no lo justifica, se le multará con hasta 2.500 euros. Y si la transferencia es de más de 10.000 euros, la sanción va desde los 60.000 hasta los 150.000 euros.
Y si se trata de dinero en efectivo, se puede investigar a partir de los 1.000 euros, y la sanción puede ser del 25% de la transacción realizada. En caso de querer hacer un pago que supere el millar de euros, es obligatorio hacerlo por transferencia bancaria.
