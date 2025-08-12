Suscripción

sport

Directos

Sociedad

Atento a Hacienda: te pueden multar con hasta 150.000 euros por hacer estos pagos

Todos los ingresos y pagos a partir de cierta cantidad pueden ser investigados sin justificación

Inspector de Hacienda

Inspector de Hacienda / SPORT.es / SPORT

Claudio Torres

Hacienda tiene acceso a todas las cuentas de los españoles con el objetivo de minimizar los fraudes y las estafas fiscales. Pero para poder hacerlo, debe seguir ciertas normas para investigarlas, ya que no pueden hacerlo a discreción.

Los procedimientos legales establecidos van desde protección de datos (por lo que no pueden solicitar de forma indiscreta los datos bancarios) hasta pedir información a terceros (de darse el caso, pueden preguntar a terceras personas o empresas), pasando por las inspecciones tributarias (que se puede realizar cuando exista alguna sospecha o haya una denuncia) y la posibilidad de solicitar la información al contribuyente directamente mediante cartas u otro tipo de notificaciones.

Pero cuando Hacienda detecta ingresos y pagos que superen cierto límite sí pueden investigarlo con el objetivo de evitar posibles fraudes. De hecho, los propios bancos están obligados a notificar a Hacienda con esos movimientos bancarios.

No existe un límite máximo de movimiento de dinero como tal, pero sí que a partir de 3.000 euros, toda transacción es investigada por Hacienda y pueden solicitar la justificación de dicha transferencia sin ningún otro requisito previo. Obviamente, si el contribuyente no lo justifica, se le multará con hasta 2.500 euros. Y si la transferencia es de más de 10.000 euros, la sanción va desde los 60.000 hasta los 150.000 euros.

Y si se trata de dinero en efectivo, se puede investigar a partir de los 1.000 euros, y la sanción puede ser del 25% de la transacción realizada. En caso de querer hacer un pago que supere el millar de euros, es obligatorio hacerlo por transferencia bancaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
  2. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
  3. Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
  4. El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: Así es su 'guiri
  5. La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común
  6. Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
  7. Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
  8. Oriol Canals: 'Flipé mucho cuando vi que esa foto de Messi y Lamine era nuestra

Así es como puedes recupera hasta 5 años de cotización si cumples el requisito

Así es como puedes recupera hasta 5 años de cotización si cumples el requisito

Atento a Hacienda: te pueden multar con hasta 150.000 euros por hacer estos pagos

Atento a Hacienda: te pueden multar con hasta 150.000 euros por hacer estos pagos

Interior declara la fase de preemergencia por los incendios que asolan la península de Zamora hasta Tarifa

Interior declara la fase de preemergencia por los incendios que asolan la península de Zamora hasta Tarifa

Esto es lo que gastas en aire acondicionado al día, calculado por un experto

Esto es lo que gastas en aire acondicionado al día, calculado por un experto

Muere el hombre que resultó ayer herido en el incendio ya "perimetrado" de Madrid

Muere el hombre que resultó ayer herido en el incendio ya "perimetrado" de Madrid

Alertas por calor y tormentas con granizo: el día de locos que nos espera en estas zonas

Alertas por calor y tormentas con granizo: el día de locos que nos espera en estas zonas

Taylor Swift anuncia un nuevo disco: 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift anuncia un nuevo disco: 'The Life of a Showgirl'

Jorge Rey ya sabe lo que pasará a finales de agosto: "Más calima, más Sol, más verano y..."

Jorge Rey ya sabe lo que pasará a finales de agosto: "Más calima, más Sol, más verano y..."