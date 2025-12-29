Atento a los cambios de la nómina de millones de trabajadores a partir del 1 de enero de 2026

Quedan muy pocos días para que el año termine, y entraremos en un 1 de enero de 2026 con muchos cambios para la sociedad. Uno de los más llamativos tiene que ver con lo puramente económico, y es que afectará a las nóminas de millones de trabajadores. Y dependiendo de cuán alto sea tu salario y de si eres asalariado o autónomo, notarás más ese cambio o menos.

Ha sido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gracias a su Real Decreto 2/2023, el que ya indicó que a partir del 1 de enero de 2026 se aumentará la cuota solidaria que hay en todas las nóminas.

El objetivo de esta subida es para intentar mejorar la hucha de pensiones y que esta no se vea tan castigada.

Todos los trabajadores deberán abonar una parte, pero los asalariados solo una carta parte de la cuota solidaria completa, mientras que las otras tres cuartas partes corren a cargo de la empresa.

En el caso de los autónomos, sí deben poner toda la parte. En cualquiera de los casos, los salarios más comunes no notarán una gran diferencia en la nómina completa, sino tan solo unos pocos euros. Los salarios que sean de 63.180 euros cubrirán el máximo tope, que será de 95 euros mensuales.

El aumento es del 0,8% al 0,9% de cuota sobre la base de cotización. Como decimos, no es un cambio demasiado notable, pero es recomendable tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos autónomos que cobren cantidades mayores.