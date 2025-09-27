Atención: La Seguridad Social obliga a devolver parte del Ingreso Mínimo Vital a algunos beneficiarios

La Seguridad Social española está obligando a algunos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a devolver parte de estas cantidades si se han recibido de manera indebida, aplicando descuentos mensuales para recuperar esos importes. Es decir, que se aplicará una reducción en siguientes pagos hasta recuperar ese extra indebido.

Estos descuentos se van a realizar cuando la Seguridad Social detecte cobros indebidos por incumplimientos o modificaciones en las condiciones económicas o personales de los beneficiarios. La devolución puede afectar hasta a seis mensualidades anteriores, dependiendo de cómo de grave sea la infracción.

El IMV es una presentación para garantizar ingresos mínimos a hogares vulnerables, con cantidades que van desde los 658,81 euros mensuales para un beneficiario individual, pero que se ajusta dependiendo de los convivientes o posible discapacidad.

La Seguridad Social está realizando revisiones de estos ingresos dos veces al año, en los meses de abril y octubre, para actualizar el importe de la prestación ajustándose a la realidad y evitando así que existan grandes deudas acumuladas.

Esta medida busca reducir la carga económica en las familias y anticipar posibles devoluciones. Imagina que se están realizando cobros indebidos durante un tiempo muy amplio, teniendo que ampliar un descuento igual de amplio en meses consiguientes; es lo que se quiere evitar.

La ministra Elma Saiz ha destacado la importancia de estas revisiones, afirmando que es un esfuerzo conjunto entre Hacienda, la Seguridad Social e Inclusión para evitar problemas.

Por ejemplo, en la última actualización de 2025, se revisaron 655.000 hogares, de los cuales el 49% mantuvo su IMV inalterado, mientras que el 30% aumentó, el 19% se redujo y el 2% lo perdió por completo tras superar los ingresos suficientes.