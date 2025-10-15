Atención: el método para calcular tu pensión cambia en 2026 y puede beneficiarte

Es muy habitual calcular cuánto se cobrará al jubilarse, especialmente si estás a punto de solicitar tu pensión de jubilación. Al fin y al cabo, es una de las mayores preocupaciones par amillones de trabajadores en España y conviene conocer el método.

La pensión de jubilación contributiva depende principalmente de dos factores: los años cotizados y el salario declarado durante los 25 años previos al retiro. Sabiendo esto, ¿cuánto cobrarás si te jubilas en 2026 después de los cambios anunciados?

En cuanto a la fórmula tradicional, consiste en sumar las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y dividir entre 350. El resultado es esa base reguladora, que se multiplica por un porcentaje que depende de los años que hayas cotizado. Si tienes 27 años cotizados, por ejemplo, se cobra el 78,34% de esa base; con 36 años y medio o más, el 100%.

Pero en 2026 llegará una nueva fórmula opcional que podría acabar beneficiando a muchos interesados. Esta permitirá calcular la pensión empleando las bases de los últimos 29 años, excluyendo los dos peores años de cotización.

Es decir, se tendrán en cuenta los 27 mejores años de los últimos 29 con una fórmula que se irá aplicando de forma progresiva hasta 2037, eligiendo automáticamente la que resulte más beneficiosa para el trabajador y futuro jubilado.

¿Cuál es el objetivo de esta modificación? Suavizar el impacto de baches laborales o periodos con sueldos más bajos, aumentando en muchos casos la pensión final que se obtiene.

En 2025, la edad de jubilación legal es de 66 y 8 meses (si se ha cotizado menos de 38 años y 3 meses). En 2026 subirá a 66 años y 10 meses. Aún así, quienes hayan cotizado más de ese tiempo podrán jubilarse a los 65 años.