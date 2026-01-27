Atención mayores de 65 años: Así se puede donar una vivienda a los hijos sin pagar IRPF

La Dirección General de Tributos acaba de ratificar una ventaja impositiva de gran calado para personas de 65 años en adelante. En una resolución reciente, equivalente a la consulta V1261-25 de julio de 2025, se detalla cómo un matrimonio en esa franja de edad puede entregar el pleno control de su residencia principal a los descendientes sin que ello suponga una ganancia sujeta a IRPF para quien dona.

Normalmente, cualquier cesión gratuita de vivienda implica calcular la diferencia entre el coste inicial del bien y su valoración actual, pero aquí entra en juego una excepción clara que anula esa obligación fiscal para el transmisor. Esto es todo lo que debes saber.

La clave que exime de tributar en donaciones inmobiliarias

Este beneficio se sustenta en el artículo 33.4.b de la Ley del IRPF, que extiende su protección más allá de las ventas tradicionales. Cubre operaciones como la donación íntegra o parcial, incluso reservando el usufructo vitalicio, siempre que el donante cumpla la edad requerida y el piso reúna las condiciones de habitualidad.

Así, lo que podría derivar en miles de euros de impuestos se convierte en una maniobra limpia y eficiente para reorganizar el patrimonio familiar sin sorpresas en la declaración de la renta. Pero cuidado, porque hay ciertos factores que hay que tener en consideración.

Esta liberación tiene un alcance preciso. Sólo beneficia al que entrega el inmueble en su IRPF; los receptores afrontan el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con tipos que varían según la región donde radiquen, además de la plusvalía en el Ayuntamiento correspondiente.

Para que el piso califique como habitual, debe haber albergado al contribuyente de forma ininterrumpida durante tres años al menos, o haberlo hecho en los dos ejercicios previos a la fecha de la operación, lo que flexibiliza escenarios como residencias en centros de mayores.

Esta aclaración de Hacienda puede hacer que la donación de una vivienda habitual, para todas aquellas personas mayores de 65 años, se convierta en una oportunidad algo más asequible gracias a esta norma. Sobre todo teniendo en cuenta el estado de la vivienda en España en la actualidad.