Atención jubilados, así es como puedes cobrar una ayuda de hasta 12.000 euros

Se trata de un complemento que se aprobó de forma retroactiva

Atención jubilados, así es como puedes cobrar una ayuda de hasta 12.000 euros / La Nueva España

P. T. García

¿Sabías que si estás jubilado desde el 1 de enero de 2016 podrías cobrar una ayuda de hasta 12.000 euros? Y es que hay un complemento que se aprobó de forma retroactiva.

Lo cuenta Xavi Abat, más conocido como el abogado de Tik Tok, quien explica que esta medida se aplica para los hombres que hayan empezado a cobras la pensión de jubilación, incapacidad o invalidez el 1 de enero del año 2016.

Abat explica que "hay más de un millón y medio de afectados que pueden cobrar hasta 12.000 euros". Todo porque en 2016 "el gobierno aprobó el complemento de paternidad dirigido sólo para las mujeres, pero se recurrió a la Unión Europea porque había una discriminación de género y finalmente este complemento también se ha aprobado con carácter retroactivo para todos los hombres".

Eso sí, "la cuantía del complemento dependerá del número de hijos que tengas. Si tienes dos hijos, un 5%, si tienes tres hijos, un 10% más, si tienes cuatro hijos o más, un 15% más. Todo ello por 14 pagas".

Xavi Abat, conocido en redes como "el abogado de TikTok", ha denunciado una práctica irregular que, según él, están llevando a cabo muchos bancos al momento de conceder hipotecas.

En concreto, se refiere a los seguros de vida que se vinculan obligatoriamente a las hipotecas, una condición que, asegura, es completamente ilegal. Pero va más allá: en algunos casos, las entidades financieras imponen el pago de una prima única al inicio del contrato, lo cual, según Abat, “es aún más ilegal”.

Ante esta situación, el abogado anima a los ciudadanos a revisar sus contratos hipotecarios y reclamar al banco en caso de haber sido obligados a contratar este tipo de seguros. “Es importante hacer valer nuestros derechos y exigir que las entidades cumplan la ley”, señala.

