Atención, jubilados: estas cinco deducciones pueden ayudarte a pagar menos IRPF en la Renta

Queda menos de un mes para que de comienzo la campaña de la declaración de la Renta y las dudas vuelven un año más, sobre todo entre unos pensionistas que no siempre aprovechan todas las deducciones que tienen a su alcance (ventajas fiscales) para ahorrar dinero.

Las pensiones tributan como rendimientos del trabajo al igual que los salarios. Sin embargo, la Agencia Tributaria recuerda que existen diferentes mecanismos que permiten rebajar la factura fiscal dependiendo de la situación personal, familiar o patrimonial del contribuyente.

Una de las opciones más populares es la relacionada con la hipoteca inversa, un sistema que permite a las personas mayores obtener ingresos empleando su vivienda habitual como garantía. Cuando el dinero obtenido se convierte en una renta vitalicia, puede quedar exento de tributación hasta aproximadamente 240.000 euros.

También existe una deducción vinculada a las obras de eficiencia energética en la vivienda: si un pensionista hace reformas destinadas a la mejora del consumo energético del hogar, puede deducirse hasta el 20% del gasto, con un límite máximo que ronda los 5.000 euros.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

Otra ventaja fiscal aparece en los casos de discapacidad. Los contribuyentes con un grado reconocido igual o superior al 33%, o quienes conviven con familiares dependientes, pueden aplicar reducciones que disminuyen la cantidad final del impuesto.

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro también permiten pagar menos en la declaración. Actualmente se puede deducir hasta el 80% de los primeros 150 euros donados, mientras que el resto de aportaciones puede desgravar alrededor de un 35%.

A todo esto se le tienen que sumar las deducciones autonómicas, aquellas que dependen de cada comunidad autónoma en la que resida el jubilado contribuyente. Algunas regiones ofrecen ventajas fiscales para mayores de 65 años o pensionistas con rentas bajas que te conviene estudiar en su correspondiente organismo.

¿El consejo definitivo? Los asesores fiscales recomiendan revisar el borrador antes de confirmarlo definitivamente para comprobar si es posible deducirte algún gasto para pagar menos.