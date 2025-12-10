Atención coleccionistas: este país se pasa al euro en 2026 y ya puedes adquirir sus primeras monedas

La inminente llegada del euro como nueva divisa a Bulgaria en 2026 ha acaparado toda la atención de los coleccionistas y los aficionados a la numismática, ya que los primeros kits con sus primeras monedas ya se pueden adquirir: son piezas únicas por lo que significan y por su más que probable revalorización en el futuro.

Los primeros euros de Bulgaria

Se acaban de poner a la venta los estuches de inicio del Banco Nacional de Bulgaria, lanzados para preparar a la población ante la adopción del euro el 1 de enero de 2026. Estas colecciones incluyen monedas reales de 1, 2 y 5 céntimos, junto a piezas de 1 y 2 euros, por un valor total de 10,23 euros, aunque su precio de venta es de 20 levas (unos 10,23 euros al tipo de cambio fijo de 1,95583 levas por euro).

Aunque su función principal es educativa, para que ciudadanos y comercios se familiaricen con el tacto y las denominaciones antes de la circulación oficial, estos kits ya están despertando pasión entre los coleccionistas, ya que representan el debut de Bulgaria como el país número 21 en la eurozona.

Si estás interesado en adquirir estos primeros estuches de inicio de euro en Bulgaria, debes saber que cada persona puede comprar hasta dos unidades en bancos, correos o el propio banco central, y existe una versión ampliada para negocios.

En el mercado, estos paquetes podrían multiplicar su valor con el tiempo, especialmente si se conservan sin usar, similar a lo que ha ocurrido con otras muchas ediciones conmemorativas de transiciones al euro que han ganado valor en subastas en los últimos años.

Las autoridades insisten en que estas monedas no sirven para pagar en Bulgaria hasta la fecha oficial, 1 de enero de 2026, cuando el lev dejará de ser moneda legal, pero se ha aprovechado para poner en disponibilidad estos primeros kits de monedas.

Para quienes residan en Bulgaria o tengan acceso y tengan un interés de coleccionismo en estas primeras monedas de euro, vale la pena adquirir uno de estos packs, verificar su estado y guardarlo intacto, consultando a expertos si surge interés por su potencial revalorización futura.