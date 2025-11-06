Atención coleccionistas: esta moneda de 1 euro de 2002 puede hacerte ganar más de 240 euros

Aunque no lo hayas pensado nunca antes, no todas las monedas valen lo que indican. En el mundo de la numismática, un pequeño detalle puede transformar una simple moneda en una auténtica joya de colección. Este es el caso de una moneda de 1 euro austriaca de 2002, dedicada al célebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart, cuyo valor puede alcanzar en estos momentos más de 240 euros en portales de compraventa especializados.

Austria decidió rendir homenaje a uno de sus músicos más importantes de toda la historia con esta moneda cuando se incorporó al euro allá por el año 2002.

En el anverso figura el rostro de Mozart, una imagen que ha circulado millones de veces por toda Europa. Sin embargo, un error de acuñación ha hecho que algunas piezas se conviertan en únicas: durante su fabricación, se empleó más metal del habitual, provocando un ligero relieve adicional en el retrato del compositor.

A simple vista, puede que el defecto pase desapercibido, pero para los coleccionistas, esto representa un auténtico tesoro. Este tipo de errores, conocidos como minting errors, son muy codiciados en el mercado, ya que se producen en tiradas limitadísimas y prácticamente imposibles de reproducir.

Tal es la situación, que en plataformas como eBay esta moneda se ha vendido por 240 o 250 euros, multiplicando su valor original por más de 200 veces.

Su rareza, su estado de conservación y el atractivo cultural de este personaje histórico de la música contribuyen a que su precio siga subiendo, y puede que esos 250 euros de hoy sean miles de euros dentro de muchos años.

Como dicen los expertos en monedas y numismática, hay que revisar las monedas antiguas o guardadas en casa, ya que es posible que entre ellas se esconda sin que lo sepas una de estas piezas únicas.