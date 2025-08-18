Suscripción

Atención a los coches que pueden perder su etiqueta de la DGT a partir de 2026

La DGT introducirá cambios a partir del próximo año teniendo en cuenta las medidas de la Unión europea

Los coches eléctricos son mucho más ecológicos de lo que se había estimado

Los coches eléctricos son mucho más ecológicos de lo que se había estimado / Pixabay

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El 2026 promete cambios y hay que estar atentos. La DGT ha introducido variaciones en las categorías ambientales, con etiquetas ECO y 0 emisiones. Pese a que serán las mismas (la B, la C, la 0 emisiones y la ECO), habrá cambios en los criterios.

El distintivo ambiental DGT es una clasificación de automóviles que la Dirección General de Tráfico de España incorporó al Registro de Vehículos en el año 2016, en función de sus emisiones contaminantes. Para el próximo año, habrá una actualización que se ajusta a las exigencias medioambientales de la normativa europea, de la mano de la Ley de Movilidad Sostenible.

Los cambios en las tres etiquetas

La distintiva etiqueta 0 Emisiones quedará reservada únicamente para turismos totalmente eléctricos, de hidrógeno o híbridos enchufables que dispongan de una autonomía eléctrica superior a los 90 kilómetros.

En cuanto a la etiqueta ECO, se asignará a los híbridos enchufables con menor rango eléctrico, así como a los híbridos no enchufables y a los vehículos propulsados por gas que cumplan con la normativa Euro 6d o superior. Los criterios se han actualizado también para el resto de categorías ambientales.

La etiqueta C se aplicará a los coches y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan la norma Euro 6d, y a los diésel homologados bajo el estándar Euro 6d-TEMP. Por su parte, la etiqueta B corresponderá a los vehículos de gasolina Euro 4 y a los diésel Euro 6.

Estos cambios no se harán efectivos hasta el primer trimestre del próximo año, momento en el que los automóviles que no se ajusten a los nuevos requisitos podrían quedar fuera del sistema. En la web de la DGT, los propietarios podrán consultar la etiqueta asignada introduciendo directamente la matrícula de su vehículo.

