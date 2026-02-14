Atención ciclistas urbanos: La DGT también multa con 200 euros esta práctica común

Aunque es algo que parece inofensivo y lo más normal del mundo, la realidad es que cruzar un paso de peatones en bici puede suponer una multa de 200 euros.

Si bien es un tipo de sanción poco frecuente, la realidad es que la policía está autorizada para sancionar esta habitual práctica que es tan fácil de ver en las ciudades españolas.

"En contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones", señala la normativa al respecto.

Para poder cruzar sin peligro de multa, debe de hacerse bajándose del vehículo y acompañándolo manualmente y no está permitido hacerlo subido encima del sillín, según se puede encontrar en el manual '20 normas que todo ciclista debe conocer' de la web de la DGT.

Sin embargo, sí que podría cambiarse de acera sin necesidad de abandonar los mandos de la bici en los casos en los que los pasos de cebra que den "continuidad a dos tramos de vías ciclistas o zonas autorizadas para la circulación de bicicletas", señala, "en cuyo caso las bicicletas y VMP podrán cruzarlos circulando de forma análoga a lo establecido para zonas compartidas con peatones".

No obstante, la prioridad seguirá siendo de los peatones y los ciclistas deberán "adaptar su velocidad y extremar las precauciones", según indica el punto 4 del artículo 54 de la Ordenanza de Movilidad de Zaragoza.

Así, esta norma resuelve la eterna duda sobre qué hacer cuando se quiere cruzar una calle y cuenta con la misma validez que otras ordenanzas más comunes, como la prohibición de circular a más de 25 kilómetros por hora en los carriles bici o de contar con iluminación delantera y trasera homologada.

La movilidad urbana ha cambiado mucho en los últimos años, desde la promoción del uso de la bicicleta, y se está adaptando a la nueva realidad en la que los patinetes eléctricos y VPM conviven con las formas de desplazarse más clásicas.