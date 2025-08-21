¡Atención antiguos mutualistas! Tu devolución del IRPF histórica llega en agosto 2025

A falta de pocos días para que demos por finalizado el mes, conocemos que aquellos que cotizaron a mutualidades laborales antes de 1979 comenzarán a recibir la devolución histórica del IRPF que les corresponde. Una devolución que dará comienzo antes de que termine agosto de 2025, y se prolongará a lo largo de los próximos meses.

Después de muchos años de reclamaciones y noticias contradictorias, la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 25 de julio pone fin a una espera que se ha prolongado mucho más de lo previsto.

¿Cómo se desarrollará esta devolución? Según ha transcendido, se hará en forma de un único pago automático a la cuenta bancaria de quienes hayan solicitado la compensación mediante el formulario que tienes disponible en la página web de la Agencia Tributaria (AEAT). En función a tu situación, existen tres escenarios:

Si ya presentaste este formulario antes del 26 de julio de 2025, tu solicitud cubre automáticamente los ejercicios 2020, 2021 y 2022 sin que tengas que tramitar nada de nuevo. Si no habías solicitado la devolución antes, aún es posible hacerlo. Los plazos dependen de los años a reclamar: hasta el 2 de febrero de 2026 para IRPF 2020-2022, 2 de febrero de 2027 para IRPF 2021-2022, y 2 de febrero de 2028 para IRPF 2022. Si tenías solicitudes previas antes del 22 de diciembre de 2024 que quedaron sin efecto por la entrada en vigor de la Ley 7/2024, te toca presentar un nuevo formulario dentro del plazo calculado, sumando 4 años y 217 días a la fecha de interrupción de la prescripción.

En palabras simples: si eres uno de los antiguos mutualistas (antes de 1979), ahora Hacienda te devolverá parte del dinero que durante décadas se quedó retenido. Sin embargo, como es un proceso muy complejo, lo mejor es que contactes con un asesor que tramite correctamente toda la documentación en tiempo y forma.