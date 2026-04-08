De atelier emergente a 080 Barcelona: BIBENCIA presenta "Penélope" tras vestir a Laura Escanes, Lola Índigo y Ruth Lorenzo

BIBENCIA es una firma emergente que empieza a sonar en círculos especializados. La marca valenciana creada por Roberto Montes ha ido construyendo un universo propio desde la intuición, la costura y una narrativa muy definida, y ahora prepara uno de sus pasos más relevantes: la presentación de "Penélope" el próximo 16 de abril en 080 Barcelona Fashion, uno de los escaparates con mayor proyección para la moda de autor en España. "Es nuestra colección mas personal. Describe a la perfección lo que queríamos conseguir con la marca", admite el propio diseñador.

El recorrido de la casa no responde al patrón clásico. BIBENCIA nace sin estudios académicos en moda, sin una estructura previa y sin experiencia profesional en la industria, pero con una idea clara: utilizar la ropa como lenguaje. "Envidio a todas esas personas que han podido formarse en este mundo, yo lo he hecho todo desde la pasión y el aprendizaje autodidacta", asegura Roberto.

Su inicio se produce en pleno confinamiento por el COVID-19 y en un momento de bloqueo personal, con un impulso creativo que acabó encontrando forma en un pequeño taller improvisado en casa. Entre los años 2022 y 2023, la firma española comenzó a desarrollar colecciones cápsula, piezas probadas directamente sobre maniquí y mostradas en desfiles benéficos y redes sociales.

Roberto Montes, entre los diseñadores emergentes en Valencia / Angelito Robaina

La historia del nacimiento de BIBENCIA

Uno de los rasgos más singulares del proyecto está en su propio nombre. "BIBENCIA" nace de una palabra escrita por la abuela del diseñador en una carta de infancia, dentro de una frase que terminó marcando el sentido del proyecto: "Tu camino se hace de tus bibencias".

La marca, que tiene su sede en un rincón del barrio de San Isidro en Valencia, recupera esa grafía como homenaje, pero también como declaración de intenciones. Su moda se plantea como memoria, experiencia y construcción personal.

Ese discurso se ha ido materializando en colecciones con nombre de mujer. "Yaya", "Nora" y "Colette" han articulado hasta ahora el imaginario de BIBENCIA, entendido como un homenaje a figuras femeninas que dejaron huella y abrieron camino.

Uno de los vestidos de la colección Colette / Jordi Terry

BIBENCIA ha levantado un modelo que combina confección a medida y prêt-à-porter, dos líneas que le permiten mantener la exclusividad sin renunciar a una dimensión comercial.

Laura Escanes, Lola Índigo o Ruth Lorenzo eligieron a BIBENCIA

La firma ha hecho colaboraciones con Aflame Concept y se ha integrado en el universo Spain Gallery, plataforma desde la cual ya pudo vivir su primera experiencia en 080 Barcelona.

Además, BIBENCIA ha vestido a nombres como Laura Escanes, Lola Índigo, Ruth Lorenzo, Anabel Pantoja o Violeta Hódar, señales de una marca que empieza a instalarse en el radar de estilistas, artistas y perfiles mediáticos.

Ahora toda esa trayectoria desemboca en Penélope. "Es una colección que narra la "buena suerte en la vida"; esa frase hecha que tanto odio y que deja de lado todo el trabajo que hay detrás para conseguir tus sueños. La suerte no aparece, la suerte se trabaja”, admite Montes.

En lo visual, la paleta recorre rosa pastel, azul claro, blanco, negro y burdeos, mientras que la corsetería actúa como eje estructural y los lazos aparecen como símbolo de unión, afecto y vínculo con los sueños.

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Es una propuesta que busca una identidad reconocible. BIBENCIA llega a 080 Barcelona el próximo 16 de abril con un relato coherente, una estética madura y la sensación de estar entrando en una nueva etapa.