El ataque de una ballena 'Beluga' a unos buzos en China dentro de un acuario

Lo que parecía una actividad tranquila terminó en un susto monumental. Practicar submarinismo en un acuario no suele implicar riesgos, pero lo ocurrido en China fue estremecedor. Dos buceadores se toparon con una ballena beluga en el Parque Polar Oceanográfico Chengdu Haichang, en Sichuan. El animal se lanzó contra ellos y la escena, registrada en vídeo, generó pánico entre los visitantes que observaban tras el cristal.

La beluga intentó morder las piernas de una buceadora, que trató de escapar nadando apresuradamente. Poco después, dirigió su atención hacia su compañero, un hombre que sostenía una cámara, y mordió sus aletas antes de liberarlas. Aunque el encuentro fue breve, la tensión fue máxima. En paralelo, otro episodio insólito ocurrió en el recinto: un pulpo salió del tanque e intentó sujetar a un niño de seis años delante de su madre.

Los gritos de los espectadores reflejaban la angustia del momento. En las imágenes difundidas por Viral Press se aprecia cómo la beluga vuelve a intentar morder antes de retirarse y desaparecer nadando en el acuario. Pese al susto, ambos buceadores salieron indemnes, aunque visiblemente nerviosos tras la experiencia.

Otros ataques parecidos

No es la primera vez que se registra un episodio similar en China. En abril, durante una sesión de fotos en el parque “Mundo de Hielo y Nieve del Bosque de Piedra” en Yunnan, otra beluga sujetó con la boca la cabeza de una mujer y le arrancó la peluca. La afectada consiguió salir a la superficie sin lesiones.

Estos casos ponen en debate las condiciones de los animales marinos en cautiverio. Aunque las belugas son reconocidas por su carácter social e inteligencia, el confinamiento puede alterar su comportamiento natural y provocar reacciones inesperadas.

Expertos en vida marina recuerdan que este tipo de cetáceos, en libertad, suelen mostrar curiosidad y cercanía hacia los humanos sin llegar a ser agresivos. Sin embargo, en espacios reducidos como acuarios y parques temáticos, la falta de estímulos adecuados puede derivar en conductas poco habituales.

El suceso ha reabierto la discusión sobre los límites del entretenimiento con fauna silvestre y la necesidad de revisar las medidas de seguridad en acuarios que permiten la interacción directa entre personas y animales.

Para los buzos protagonistas, el episodio quedará como un mal recuerdo y una advertencia de que incluso en un entorno controlado, el mar, y sus habitantes, nunca dejan de ser impredecibles.