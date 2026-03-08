SOCIEDAD
El astronauta que pasó casi medio año en la Estación Espacial Internacional: "Vivimos una mentira"
El astronauta Ron Garan explicó lo que muchos de su oficio sienten al observar la Tierra desde el espacio
Aunque desde los inicios de la humanidad se ha estado investigando todo sobre nuestro origen y el del universo, hemos contestado muchas preguntas pero siguen sin responderse una cantidad innumerable de ellas. El universo, aunque muchos crean que no, sigue siendo un misterio y muy probablemente lo siga siendo durante el resto de nuestra historia.
Pero lo que llama la atención es que no solo el universo, sino la propia Tierra es un misterio sin resolver. Y de eso ha hablado Ron Garan, uno astronauta que en el año 2011 estuvo 178 días en el espacio, concretamente en la Estación Espacial Internacional. Y dijo claramente que "vivimos en una mentira".
"Desde el espacio, los frágiles sistemas que sustentan la vida del planeta, su atmósfera, sus océanos y sus ecosistemas, son claramente visibles, pero la sociedad humana los trata como si existieran sólo para servir a la economía global", explicó el astronauta.
"No vi la economía. Pero dado que nuestros sistemas artificiales tratan todo, incluidos los sistemas vitales de nuestro planeta, como una subsidiaria totalmente controlada por la economía global, es obvio desde la perspectiva espacial que vivimos en una mentira", añadió.
Está seguro que las prioridades de la humanidad son claramente las incorrectas. "Necesitamos pasar de pensar en economía, sociedad y planeta a pensar en planeta, sociedad y economía. Así es como continuaremos nuestro proceso evolutivo", concluyó.
Esto que le ocurre a Garan no es poco frecuente; muchos astronautas tienen esta nueva perspectiva cuando observan nuestro hogar desde el espacio, dándose cuenta de que vivimos en un lugar "diferente" al que creemos.
