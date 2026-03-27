Asier, carretillero de noche: "Trabajo entre palés a 8 metros mientras todos duermen"

Lo más probable es que de noche estés descansando, durmiendo y recuperando fuerzas para abordar la siguiente jornada de trabajo. Sin embargo, miles de empleados sostienen en silencio el funcionamiento de la cadena de suministro mientras duermes.

Es el caso de Asier, carretillero en una plataforma de alimentación que desarrolla su jornada laboral entre las 22:00 y las 06:00 horas de la mañana. Su trabajo, lejos de limitarse a mover mercancía, es fundamental para que los supermercados estén abastecidos cada día.

Asier ha compartido su experiencia en el programa 'Poniendo las Calles' (COPE), conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo', explicando que una de sus principales motivaciones es su pasión por conducir. Sin embargo, la realidad del oficio exige mucho más que habilidad al volante.

Entre sus tareas se encuentran la descarga de camiones, la preparación de pedidos y la organización de productos en el almacén. Maneja mercancías de todo tipo, desde lácteos hasta bebidas, que después se distribuyen a ciudades de Euskadi y Navarra.

Cada producto debe colocarse en su ubicación exacta dentro de un sistema logístico perfectamente organizado. Y un fallo puede traducirse en falta de stock.

El trabajo implica una gran responsabilidad y algunos riesgos. Asier destaca la dificultad de manejar cargas a alturas de hasta ocho metros, donde cualquier error puede provocar accidentes: "el miedo es que se te caiga el palé encima", reconoce.

Una mujer trabajando en un almacén / Sport.es

Además, existen otros peligros derivados de la circulación dentro del almacén, como toparse con otros operarios en zonas donde la visibilidad es más reducida.

Como imaginarás, para trabajar como carretillero necesitas formación específica. Asier comenzó como preparador de pedidos antes de ser carretillero, un proceso para el que se preparó con el objetivo de hacer bien su labor.