Así son las dos nuevas señales que incorpora la DGT en circulación

La Dirección General de Tráfico es la encargada de garantizar la seguridad y buena circulación de las carreteras de España. El organismo diseña planes y estrategias para reducir la siniestralidad en las vías públicas, además de mejorar la formación de los conductores.

En este sentido, el órgano de transporte también se encarga del diseño y sentido de las señales de tráfico. En 2023, el Consejo de Ministros aprobó una modificación del Reglamento General de Circulación, modernizando el sistema de señalización vial.

Aunque la reforma entró en vigor este pasado 1 de julio de 2025, la modificación de las señales solo será obligatoria para los nuevos proyectos de señalización. Las señales suprimidas se deberán retirar en el plazo de un año.

Entre las novedades, "la actualización del catálogo de señales viales incluye el nuevo pictograma S-15e". Esta señal de la DGT incluye un peatón, una bicicleta y una calzada sin salida.

El significado de la señal es "calzada sin salida excepto para peatones o ciclos", que "indica que la calzada que figura en la señal con un recuadro en rojo no tiene salida excepto para peatones o ciclos".

Otra novedad del catálogo es una señal con dos coches y flechas cruzadas. La DGT describe su significado como "peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones".

Por otra parte, también se incluye una nueva señal con rayas horizontales y un coche que las atraviesa. La DGT señala que este pictograma significa "peligro por la proximidad de un tramo en el que frecuentemente la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debida a niebla, lluvia, nieve, humos...", dice el organismo.

Con esta reforma, Tráfico "pretende que el sistema de señalización vial transmita mensajes claros, directos y universalmente comprensibles, para lo que, más allá de actualizar el diseño o los detalles gráficos de las señales, asegura que el mensaje que reciben e interpretan conductores, peatones y demás usuarios cumpla con los principios de un sistema semiótico eficaz".